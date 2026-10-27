Ronaldo: 'Mbappe'de benden çok şey var'

Real Madrid'in efsane isimlerinden Ronaldo, takımın golcüsü Kylian Mbappe ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Brezilyalı eski yıldız, Mbappe'de kendisinden pek çok özellik olduğunu söyledi. Ronaldo, "Mbappe'de bana kendimi hatırlatan pek çok şey var. Hız, güç, şut, golcü içgüdüsü... Çok yönlü bir oyuncu ve çok gol atıyor. Onda gerçekten benden çok şey var. Mirasımın devam etmesinden memnunum." dedi.
Real Madrid'de bu sezon 13 maçta süre bulan Mbappe, 14 gol attı ve 3 asist yaptı.
Real Madrid'de bu sezon 13 maçta süre bulan Mbappe, 14 gol attı ve 3 asist yaptı.