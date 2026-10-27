Real Madrid'de forma giyen Eduardo Camavinga, takım arkadaşı Arda Güler'in ülkesi Türkiye'ye ait milli takım formasıyla objektif karşısına geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransız futbolcunun, üzerinde ay-yıldızlı 10 numaralı kırmızı formasıyla çekilen fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Camavinga'nın paylaşımı, özellikle Türk futbolseverlerin dikkatini çekti.
Real Madrid'de birlikte forma giyen Arda Güler ve Eduardo Camavinga'nın saha dışındaki arkadaşlığı, Fransız yıldızın bu paylaşımıyla bir kez daha gündeme geldi.
Öte yandan Arda Güler, daha önce Real Madrid'den bir diğer yakın arkadaşı Kylian Mbappe'ye de A Milli Takım formasını hediye etmişti. Fransız yıldız, Arda'nın kendisine hediye ettiği ay-yıldızlı formayla objektif karşısına geçerek Türk futbolseverlerin ilgisini çekmişti.
Camavinga'nın paylaşımı, özellikle Türk futbolseverlerin dikkatini çekti.
Real Madrid'de birlikte forma giyen Arda Güler ve Eduardo Camavinga'nın saha dışındaki arkadaşlığı, Fransız yıldızın bu paylaşımıyla bir kez daha gündeme geldi.
Öte yandan Arda Güler, daha önce Real Madrid'den bir diğer yakın arkadaşı Kylian Mbappe'ye de A Milli Takım formasını hediye etmişti. Fransız yıldız, Arda'nın kendisine hediye ettiği ay-yıldızlı formayla objektif karşısına geçerek Türk futbolseverlerin ilgisini çekmişti.