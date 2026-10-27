Bugün
15:30
Boluspor
Karşıyaka
Bugün
23:00
Fleetwood Town
Arsenal
Bugün
20:30
Sassuolo
Lazio
Bugün
22:45
Roma
Cagliari
Bugün
22:45
Torino
Como
Bugün
22:45
Leicester City
Wigan Athletic
Bugün
22:45
Luton Town
Doncaster Rovers

Camavinga da Türkiye forması giydi!

Real Madrid'in Fransız yıldızı Eduardo Camavinga, takım arkadaşı Arda Güler'in A Milli Takım formasıyla verdiği pozla sosyal medyada gündem oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ekim 2026 12:59
Camavinga da Türkiye forması giydi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Real Madrid'de forma giyen Eduardo Camavinga, takım arkadaşı Arda Güler'in ülkesi Türkiye'ye ait milli takım formasıyla objektif karşısına geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransız futbolcunun, üzerinde ay-yıldızlı 10 numaralı kırmızı formasıyla çekilen fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Camavinga'nın paylaşımı, özellikle Türk futbolseverlerin dikkatini çekti.

Real Madrid'de birlikte forma giyen Arda Güler ve Eduardo Camavinga'nın saha dışındaki arkadaşlığı, Fransız yıldızın bu paylaşımıyla bir kez daha gündeme geldi.

Öte yandan Arda Güler, daha önce Real Madrid'den bir diğer yakın arkadaşı Kylian Mbappe'ye de A Milli Takım formasını hediye etmişti. Fransız yıldız, Arda'nın kendisine hediye ettiği ay-yıldızlı formayla objektif karşısına geçerek Türk futbolseverlerin ilgisini çekmişti.





Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.