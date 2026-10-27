Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'na geri dönüyor

Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo kadroya dönüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE O'Jogo'da yer alan habere göre, Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, kasım ayında oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçları için geniş kadrosunda Ronaldo'ya da yer verecek.
41 yaşındaki yıldız futbolcu, UEFA Uluslar Ligi'nde ekim ayında oynanan Danimarka ve Norveç maçları öncesi milli takım kampını terk etmiş ve ceza almıştı.
RONALDO'NUN CEZASI
Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takım kampını izinsiz terk ettiği için 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 euro para cezası almıştı.
Portekiz basınındaki haberde, milli takım teknik direktörü Jorge Jesus'un, yaşananlara rağmen Ronaldo'ya kasım ayındaki Danimarka ve Galler maçında kadroda yer vereceğini duyurdu. Uluslar Ligi'nde kalan iki maçında Danimarka ve Galler ile karşılaşacak Portekiz'de nihai kadronun 6 Kasım'da açıklanması bekleniyor.
NELER YAŞANDI?
41 yaşındaki yıldız futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından UEFA Uluslar Ligi'ndeki Danimarka maçı öncesi kampı izinsiz terk etmişti. Ronaldo, daha sonra yaptığı açıklamada milli takımı tamamen bırakmadığını duyurmuştu.
PORTEKİZ PERFORMANSI
Portekiz Milli Takımı'nda 234 maçta süre bulan Ronaldo, 146 kez ağları havalandırdı.
41 yaşındaki yıldız futbolcu, UEFA Uluslar Ligi'nde ekim ayında oynanan Danimarka ve Norveç maçları öncesi milli takım kampını terk etmiş ve ceza almıştı.
RONALDO'NUN CEZASI
Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takım kampını izinsiz terk ettiği için 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 euro para cezası almıştı.
Portekiz basınındaki haberde, milli takım teknik direktörü Jorge Jesus'un, yaşananlara rağmen Ronaldo'ya kasım ayındaki Danimarka ve Galler maçında kadroda yer vereceğini duyurdu. Uluslar Ligi'nde kalan iki maçında Danimarka ve Galler ile karşılaşacak Portekiz'de nihai kadronun 6 Kasım'da açıklanması bekleniyor.
NELER YAŞANDI?
41 yaşındaki yıldız futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından UEFA Uluslar Ligi'ndeki Danimarka maçı öncesi kampı izinsiz terk etmişti. Ronaldo, daha sonra yaptığı açıklamada milli takımı tamamen bırakmadığını duyurmuştu.
PORTEKİZ PERFORMANSI
Portekiz Milli Takımı'nda 234 maçta süre bulan Ronaldo, 146 kez ağları havalandırdı.