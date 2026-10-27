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Mbappe, Çin'de kriz çıkardı, La Liga yayınları durduruldu!

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin Çin'in eski lideri Mao Zedong'a gönderme yaptığı iddia edilen açıklamaları büyük bir krize neden oldu. Çin devlet televizyonu, İspanya La Liga yayınlarını askıya alırken Fransız yıldızın Çinli sponsorları da iş birliklerini sonlandırdı.

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calendar 27 Ekim 2026 12:05 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2026 12:08
Haber: Sporx.com dış haberler
Mbappe, Çin'de kriz çıkardı, La Liga yayınları durduruldu!
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Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe'nin sosyal medyada gündem olan açıklamaları, Çin'de büyük yankı uyandırdı. Yaşanan tartışma, İspanya La Liga'nın ülkedeki yayınlarını da etkiledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanyol basınında yer alan haberlere göre Çin devlet televizyonu CCTV, Fransız futbolcunun eski Çin lideri Mao Zedong'a yönelik olduğu değerlendirilen sözlerinin ardından La Liga karşılaşmalarının yayınlarını askıya aldı.

Çin devlet televizyonunun ayrıca Mbappe'nin yer aldığı reklam ve tanıtım videolarını da yayın akışından çıkardığı belirtildi.

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MBAPPE NE SÖYLEDİ?

Tartışmanın fitilini, Mbappe'nin katıldığı bir programda kendisine yöneltilen, "Yüzünün kullanıldığı ve seni en çok güldüren internet paylaşımı hangisiydi?" sorusuna verdiği yanıt ateşledi.

Fransız yıldız, soruya şu cevabı verdi:

"Sanırım yüzümün Çinli bir diktatörün üzerine yerleştirildiği videoydu. Bunu arkadaşlarım arasında çok sık kullanıyorum."

Mbappe'nin isim vermemesine rağmen söz konusu paylaşımın, yüzünün Çin'in eski lideri Mao Zedong'un görüntüsüyle birleştirildiği montaja gönderme yaptığı değerlendirildi.



ÇİNLİ SPONSORLARI SÖZLEŞMELERİ FESHETTİ

Mbappe'nin açıklamalarının ardından Çinli şirketlerden de peş peşe kararlar geldi.

Çinli içecek üreticisi Dongpeng ve süt ürünleri şirketi Mengniu, 27 yaşındaki futbolcuyla olan ticari iş birliklerini derhal sonlandırdıklarını açıkladı.

Şirketler, kararlarına gerekçe olarak Çin halkının duygularını inciten söz ve davranışlara karşı sıfır tolerans politikalarını gösterdi.



KRİZ LA LIGA'YA SIÇRADI

Mbappe'nin sözleriyle başlayan tartışma, bireysel sponsorluk anlaşmalarının ötesine geçerek İspanyol futbolunu da etkiledi.

Çin devlet televizyonunun La Liga yayınlarını askıya alma kararıyla birlikte, Real Madrid'in yıldız futbolcusu üzerinden başlayan kriz İspanya futbolunun Çin'deki yayın faaliyetlerine de yansıdı.

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