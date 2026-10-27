Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe'nin sosyal medyada gündem olan açıklamaları, Çin'de büyük yankı uyandırdı. Yaşanan tartışma, İspanya La Liga'nın ülkedeki yayınlarını da etkiledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol basınında yer alan haberlere göre Çin devlet televizyonu CCTV, Fransız futbolcunun eski Çin lideri Mao Zedong'a yönelik olduğu değerlendirilen sözlerinin ardından La Liga karşılaşmalarının yayınlarını askıya aldı.
Çin devlet televizyonunun ayrıca Mbappe'nin yer aldığı reklam ve tanıtım videolarını da yayın akışından çıkardığı belirtildi.
Tartışmanın fitilini, Mbappe'nin katıldığı bir programda kendisine yöneltilen, "Yüzünün kullanıldığı ve seni en çok güldüren internet paylaşımı hangisiydi?" sorusuna verdiği yanıt ateşledi.
Fransız yıldız, soruya şu cevabı verdi:
"Sanırım yüzümün Çinli bir diktatörün üzerine yerleştirildiği videoydu. Bunu arkadaşlarım arasında çok sık kullanıyorum."
Mbappe'nin isim vermemesine rağmen söz konusu paylaşımın, yüzünün Çin'in eski lideri Mao Zedong'un görüntüsüyle birleştirildiği montaja gönderme yaptığı değerlendirildi.
ÇİNLİ SPONSORLARI SÖZLEŞMELERİ FESHETTİ
Mbappe'nin açıklamalarının ardından Çinli şirketlerden de peş peşe kararlar geldi.
Çinli içecek üreticisi Dongpeng ve süt ürünleri şirketi Mengniu, 27 yaşındaki futbolcuyla olan ticari iş birliklerini derhal sonlandırdıklarını açıkladı.
Şirketler, kararlarına gerekçe olarak Çin halkının duygularını inciten söz ve davranışlara karşı sıfır tolerans politikalarını gösterdi.
KRİZ LA LIGA'YA SIÇRADI
Mbappe'nin sözleriyle başlayan tartışma, bireysel sponsorluk anlaşmalarının ötesine geçerek İspanyol futbolunu da etkiledi.
Çin devlet televizyonunun La Liga yayınlarını askıya alma kararıyla birlikte, Real Madrid'in yıldız futbolcusu üzerinden başlayan kriz İspanya futbolunun Çin'deki yayın faaliyetlerine de yansıdı.
Çin devlet televizyonunun ayrıca Mbappe'nin yer aldığı reklam ve tanıtım videolarını da yayın akışından çıkardığı belirtildi.
Tartışmanın fitilini, Mbappe'nin katıldığı bir programda kendisine yöneltilen, "Yüzünün kullanıldığı ve seni en çok güldüren internet paylaşımı hangisiydi?" sorusuna verdiği yanıt ateşledi.
Fransız yıldız, soruya şu cevabı verdi:
"Sanırım yüzümün Çinli bir diktatörün üzerine yerleştirildiği videoydu. Bunu arkadaşlarım arasında çok sık kullanıyorum."
Mbappe'nin isim vermemesine rağmen söz konusu paylaşımın, yüzünün Çin'in eski lideri Mao Zedong'un görüntüsüyle birleştirildiği montaja gönderme yaptığı değerlendirildi.
ÇİNLİ SPONSORLARI SÖZLEŞMELERİ FESHETTİ
Mbappe'nin açıklamalarının ardından Çinli şirketlerden de peş peşe kararlar geldi.
Çinli içecek üreticisi Dongpeng ve süt ürünleri şirketi Mengniu, 27 yaşındaki futbolcuyla olan ticari iş birliklerini derhal sonlandırdıklarını açıkladı.
Şirketler, kararlarına gerekçe olarak Çin halkının duygularını inciten söz ve davranışlara karşı sıfır tolerans politikalarını gösterdi.
KRİZ LA LIGA'YA SIÇRADI
Mbappe'nin sözleriyle başlayan tartışma, bireysel sponsorluk anlaşmalarının ötesine geçerek İspanyol futbolunu da etkiledi.
Çin devlet televizyonunun La Liga yayınlarını askıya alma kararıyla birlikte, Real Madrid'in yıldız futbolcusu üzerinden başlayan kriz İspanya futbolunun Çin'deki yayın faaliyetlerine de yansıdı.