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Jalen Suggs'ın durumuna iki hafta sonra bakılacak

Orlando Magic, Jalen Suggs'ın sağ dizinde kemik ezilmesi tespit edildiğini ve oyuncunun iki hafta sonra yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ekim 2026 12:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Jalen Suggs'ın durumuna iki hafta sonra bakılacak
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Orlando Magic guardı Jalen Suggs'ın, New York Knicks karşısında yaşadığı diz sakatlığının ardından çekilen MR'ı sonuçlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüp, 25 yaşındaki oyuncunun sağ dizinde kemik ezilmesi bulunduğunu ve başka bir yapısal hasara rastlanmadığını bildirdi.

Suggs'ın durumu iki hafta sonra yeniden değerlendirilecek.

Tecrübeli guard, pazar günü Knicks karşısında alınan galibiyetin son çeyreğinde sakatlanarak yardımla sahayı terk etmişti.

Magic, cuma günü ayak bileğinin üst bölümündeki bağlardan sakatlanan Paolo Banchero'dan da birkaç hafta yararlanamayacak.

NBA'deki altı sezonu boyunca sakatlıklar nedeniyle çeşitli dönemlerde forma giyemeyen Suggs, 2023-24 sezonunda 75 maçla kariyerinin en yüksek rakamına ulaşmıştı.

Geçtiğimiz sezon sağlıklı olduğu dönemlerde önemli katkı veren oyuncu, 57 maçta 13,8 sayı, 5,5 asist ve 3,9 ribaund ortalamalarıyla Orlando'nun play-off'a kalmasına yardımcı olmuştu.

Yeni sezona bir galibiyet ve iki mağlubiyetle başlayan Magic, çarşamba günü Toronto Raptors karşısında sahaya çıkacak.



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