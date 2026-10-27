Orlando Magic guardı Jalen Suggs'ın, New York Knicks karşısında yaşadığı diz sakatlığının ardından çekilen MR'ı sonuçlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüp, 25 yaşındaki oyuncunun sağ dizinde kemik ezilmesi bulunduğunu ve başka bir yapısal hasara rastlanmadığını bildirdi.
Suggs'ın durumu iki hafta sonra yeniden değerlendirilecek.
Tecrübeli guard, pazar günü Knicks karşısında alınan galibiyetin son çeyreğinde sakatlanarak yardımla sahayı terk etmişti.
Magic, cuma günü ayak bileğinin üst bölümündeki bağlardan sakatlanan Paolo Banchero'dan da birkaç hafta yararlanamayacak.
NBA'deki altı sezonu boyunca sakatlıklar nedeniyle çeşitli dönemlerde forma giyemeyen Suggs, 2023-24 sezonunda 75 maçla kariyerinin en yüksek rakamına ulaşmıştı.
Geçtiğimiz sezon sağlıklı olduğu dönemlerde önemli katkı veren oyuncu, 57 maçta 13,8 sayı, 5,5 asist ve 3,9 ribaund ortalamalarıyla Orlando'nun play-off'a kalmasına yardımcı olmuştu.
Yeni sezona bir galibiyet ve iki mağlubiyetle başlayan Magic, çarşamba günü Toronto Raptors karşısında sahaya çıkacak.
Suggs'ın durumu iki hafta sonra yeniden değerlendirilecek.
Tecrübeli guard, pazar günü Knicks karşısında alınan galibiyetin son çeyreğinde sakatlanarak yardımla sahayı terk etmişti.
Magic, cuma günü ayak bileğinin üst bölümündeki bağlardan sakatlanan Paolo Banchero'dan da birkaç hafta yararlanamayacak.
NBA'deki altı sezonu boyunca sakatlıklar nedeniyle çeşitli dönemlerde forma giyemeyen Suggs, 2023-24 sezonunda 75 maçla kariyerinin en yüksek rakamına ulaşmıştı.
Geçtiğimiz sezon sağlıklı olduğu dönemlerde önemli katkı veren oyuncu, 57 maçta 13,8 sayı, 5,5 asist ve 3,9 ribaund ortalamalarıyla Orlando'nun play-off'a kalmasına yardımcı olmuştu.
Yeni sezona bir galibiyet ve iki mağlubiyetle başlayan Magic, çarşamba günü Toronto Raptors karşısında sahaya çıkacak.