A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın döneminin kadro tercihleri merakla beklenirken Beşiktaş'ın milli futbolcusu Emirhan Topçu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sergen Yalçın'ın, savunma hattındaki ilk seçeneklerinden biri olarak Emirhan Topçu'yu değerlendirdiği öğrenildi.
A Spor'un haberine göre Beşiktaş forması giyen başarılı savunmacın, tecrübeli teknik adamın A Milli Takım için oluşturduğu planlamada öncelikli isimler arasında yer alacak.
Emirhan Topçu'nun stoper mevkiindeki performansının yanı sıra savunmanın solunda da görev yapabilmesi, teknik heyete farklı seçenekler sunuyor.
Sergen Yalçın'ın önümüzdeki dönemde açıklayacağı kadro ve yapacağı tercihlerde Emirhan Topçu'ya nasıl bir rol vereceği merak konusu oldu.
A Spor'un haberine göre Beşiktaş forması giyen başarılı savunmacın, tecrübeli teknik adamın A Milli Takım için oluşturduğu planlamada öncelikli isimler arasında yer alacak.
Emirhan Topçu'nun stoper mevkiindeki performansının yanı sıra savunmanın solunda da görev yapabilmesi, teknik heyete farklı seçenekler sunuyor.
Sergen Yalçın'ın önümüzdeki dönemde açıklayacağı kadro ve yapacağı tercihlerde Emirhan Topçu'ya nasıl bir rol vereceği merak konusu oldu.