Muhammed Salah'tan zafer sonrası paylaşım!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yedi gole sahne olan Karadeniz derbisinin ardından bordo-mavili ekibin Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
SALAH'TAN SOYUNMA ODASI PAYLAŞIMI!
Çaykur Rizespor karşısında alınan galibiyetin ardından Muhammed Salah, takım arkadaşlarıyla soyunma odasında çekilen fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
Mısırlı futbolcunun yayımladığı fotoğrafta, Trabzonsporlu oyuncuların galibiyet sonrası birlikte verdikleri zafer pozu yer aldı.
Bordo-mavililer, Rize deplasmanından 4-3'lük galibiyetle ayrılarak Karadeniz derbisinde üç puanın sahibi oldu.
SALAH'TAN SOYUNMA ODASI PAYLAŞIMI!
Çaykur Rizespor karşısında alınan galibiyetin ardından Muhammed Salah, takım arkadaşlarıyla soyunma odasında çekilen fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
Mısırlı futbolcunun yayımladığı fotoğrafta, Trabzonsporlu oyuncuların galibiyet sonrası birlikte verdikleri zafer pozu yer aldı.
Bordo-mavililer, Rize deplasmanından 4-3'lük galibiyetle ayrılarak Karadeniz derbisinde üç puanın sahibi oldu.