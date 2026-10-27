Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonunda kullanmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdiği alternatif forma ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli kulübün yeni forma tasarımında gri renk tercih edildi. Adidas tarafından hazırlanan formanın yaka, omuz ve kol bölgelerinde farklı gri tonları kullanılırken göğüs bölümünde Fenerbahçe arması ve Otokoç sponsorluğu yer aldı.
Formanın kollarında ise diğer sponsorların logoları bulunuyor.
GRİ FORMA DİKKAT ÇEKTİ
Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği forma, gri şort ve aynı renkte konçlarla tamamlandı.
Sarı-lacivertlilerin geleneksel renklerinden farklı bir tasarıma sahip olan forma, sosyal medyada da gündem oldu.
Formanın kollarında ise diğer sponsorların logoları bulunuyor.
GRİ FORMA DİKKAT ÇEKTİ
Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği forma, gri şort ve aynı renkte konçlarla tamamlandı.
Sarı-lacivertlilerin geleneksel renklerinden farklı bir tasarıma sahip olan forma, sosyal medyada da gündem oldu.