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Fenerbahçe'nin yeni "gri" forması ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiği gri renkli alternatif forması ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin yeni forma tasarımı sosyal medyada gündem oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ekim 2026 12:16
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'nin yeni 'gri' forması ortaya çıktı!
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Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonunda kullanmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdiği alternatif forma ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulübün yeni forma tasarımında gri renk tercih edildi. Adidas tarafından hazırlanan formanın yaka, omuz ve kol bölgelerinde farklı gri tonları kullanılırken göğüs bölümünde Fenerbahçe arması ve Otokoç sponsorluğu yer aldı.

Formanın kollarında ise diğer sponsorların logoları bulunuyor.

GRİ FORMA DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği forma, gri şort ve aynı renkte konçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerin geleneksel renklerinden farklı bir tasarıma sahip olan forma, sosyal medyada da gündem oldu.





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