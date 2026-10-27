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Gabriel Sara: "Bir kupa kazanmak gibi"

Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ekim 2026 11:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Gabriel Sara: 'Bir kupa kazanmak gibi'
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Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, Fenerbahçe derbisinin ardından ESPN'e konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sara, "Buradaki rekabetin nasıl olduğunu biliyoruz. Bence benim burada yaşadıklarım, tüm derbiler, dünyanın en büyüklerinden biri. Takımların birbirlerinden gerçekten nefret ettikleri çok açık. Bence iyi bir maç çıkardık. İlk yarıda derbinin heyecanını bir kenara bırakıp futbola odaklandık ve iyi oynadık. İlk yarı çok daha iyiydi. İkinci yarıda biraz konsantrasyonumuzu kaybettik ve maçın sonuna doğru rakibin biraz ivme kazanmasına izin verdik ama en önemlisi galibiyet. Ne olursa olsun derbileri kazanmalıyız, özellikle de kendi sahamızda. İstediğimiz bu; lider olarak devam etmek, derbileri kazanmak ve bir şampiyonluk daha kazanmak." dedi.

MAÇ SONU YAŞANANLAR

Sözlerine devam eden ve maç sonu yaşananları değerlendiren Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Dürüst olmak gerekirse maç sonunda ne olduğunu bilmiyorum. Sanırım birkaç itişme oldu, tek bir olay değildi. Ama her derbi böyledir. Bunlar ülkedeki en büyük iki takım ve herkes kazanmak istiyor. Ortalık biraz kızışıyor ama bence sonunda herkes birbirine saygı duyuyor." diye konuştu.

"KUPA KAZANMAK GİBİ"

Gabriel Sara, "Taraftarlar, kulüpte çalışanlar ve burada her gün bu atmosferi yaşayan herkes için derbi kazanmak, adeta bir kupa kazanmak gibi. Kutlamalara bakabilirsiniz; sonrasında yaşanan kargaşayı da gördünüz. Dolayısıyla bu maç bizim için bir kupa kazanmak gibiydi: Derbiyi kazandık ve liderliğimizi koruduk." yorumunda bulundu.  

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