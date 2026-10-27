Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Real Sociedad!

UEFA Avrupa Kupası'nda yoluna devam eden Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, son 16 turu ilk maçında İspanya temsilcisi Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 28 Ekim Çarşamba günü San Sebastian şehrindeki Zubieta Stadı'nda oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Martina Molinaro yönetecek.
FENERBAHÇE, MİNSK'İ ELEYEREK GELDİ!
UEFA Avrupa Kupası'na ikinci eleme turundan katılan Fenerbahçe arsaVev, Belarus temsilcisi Minsk ile eşleşti.
Sarı-lacivertli ekip, rakibini ilk karşılaşmada 4-1, rövanş mücadelesinde ise 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Fenerbahçe, bu turda İspanya temsilcisi Real Sociedad'ın rakibi oldu.
RÖVANŞ 11 KASIM'DA İSTANBUL'DA!
Son 16 turu kura çekimine seribaşı olarak katılmayan Fenerbahçe arsaVev, Real Sociedad eşleşmesinin ilk maçını deplasmanda oynayacak.
Sarı-lacivertliler, 11 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak rövanş karşılaşmasında İspanyol ekibini konuk edecek.
İki maç sonunda üstünlük sağlayan takım, UEFA Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükselecek.
Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Martina Molinaro yönetecek.
FENERBAHÇE, MİNSK'İ ELEYEREK GELDİ!
UEFA Avrupa Kupası'na ikinci eleme turundan katılan Fenerbahçe arsaVev, Belarus temsilcisi Minsk ile eşleşti.
Sarı-lacivertli ekip, rakibini ilk karşılaşmada 4-1, rövanş mücadelesinde ise 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Fenerbahçe, bu turda İspanya temsilcisi Real Sociedad'ın rakibi oldu.
RÖVANŞ 11 KASIM'DA İSTANBUL'DA!
Son 16 turu kura çekimine seribaşı olarak katılmayan Fenerbahçe arsaVev, Real Sociedad eşleşmesinin ilk maçını deplasmanda oynayacak.
Sarı-lacivertliler, 11 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak rövanş karşılaşmasında İspanyol ekibini konuk edecek.
İki maç sonunda üstünlük sağlayan takım, UEFA Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükselecek.