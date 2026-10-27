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Beşiktaş'ta Olaitan'dan kariyer rekoru!

Beşiktaş'ın Beninli futbolcusu Junior Olaitan, Başakşehir karşısında attığı golle bu sezonki skor katkısını 9'a yükseltti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ekim 2026 09:46
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Olaitan'dan kariyer rekoru!
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Beşiktaş'ın genç futbolcusu Junior Olaitan, bu sezon gösterdiği performansla kariyerinin en verimli dönemini geçiriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların Başakşehir'i mağlup ettiği karşılaşmada 89. dakikada fileleri havalandıran Beninli futbolcu, bu sezonki skor katkısını 9'a yükselterek kariyer rekoru kırdı.

OLAITAN'DAN 89. DAKİKADA MÜTHİŞ GOL

Tümü
Başakşehir karşılaşmasında hücumdaki hareketliliğiyle dikkat çeken Junior Olaitan, ikinci yarıda bir pozisyonda direğe takıldı.

24 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 89. dakikasında yaptığı sert vuruşla topu ağlara göndererek takımının ikinci golünü kaydetti.

Olaitan, bu golle Beşiktaş'ın galibiyetine katkı sağlarken kariyerinde de önemli bir başarıya ulaştı.

KARİYER REKORUNU KIRDI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Göztepe'den Beşiktaş'a transfer edilen Junior Olaitan, siyah-beyazlı formayla skor üretimindeki performansını geliştirdi.

2022-2023 sezonunda Fransa'nın Niort takımında 8 gole doğrudan katkı sağlayan Beninli oyuncu, bu sezon Beşiktaş'ta 9 gol katkısına ulaşarak kendi rekorunu geride bıraktı.

2 GOL, 7 ASİSTLİK PERFORMANS

Junior Olaitan, bu sezon Beşiktaş formasıyla 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig'de Eyüpspor ve Arca Çorum FK karşılaşmalarında asist yapan genç futbolcu, Avrupa kupalarında ise Midtjylland, Hradec Kralove ve Hoffenheim karşısında birer, Marsilya karşısında iki gol pası verdi.

Crystal Palace karşılaşmasında sezonun ilk golünü atan Olaitan, Başakşehir maçında da fileleri havalandırarak gol sayısını ikiye çıkardı.

Beşiktaş'ın hücum organizasyonlarında önemli rol üstlenen 24 yaşındaki futbolcu, sezonun bu bölümünde kariyerinin en yüksek skor katkısına ulaştı.

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