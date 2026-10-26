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Xavi Espart'tan Barcelona'ya kötü haber: 7 hafta yok!

Barcelona, Xavi Espart'ın yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ekim 2026 15:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Xavi Espart'tan Barcelona'ya kötü haber: 7 hafta yok!
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Barcelona, Real Madrid maçında sakatlık yaşayan genç bek oyuncusu Xavi Espart hakkında açıklama yayınladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yapılan tetkikler sonucunda, Real Madrid karşılaşmasında rakip oyuncuyla çarpışan Espart'ın sağ ayak bileğindeki sindesmoz ekleminde sakatlık tespit edildi.

7 HAFTA SAHALARDAN UZAK

Yapılan açıklamada Espart'ın yaklaşık 7 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.



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