Xavi Espart'tan Barcelona'ya kötü haber: 7 hafta yok!

Barcelona, Real Madrid maçında sakatlık yaşayan genç bek oyuncusu Xavi Espart hakkında açıklama yayınladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yapılan tetkikler sonucunda, Real Madrid karşılaşmasında rakip oyuncuyla çarpışan Espart'ın sağ ayak bileğindeki sindesmoz ekleminde sakatlık tespit edildi.
7 HAFTA SAHALARDAN UZAK
Yapılan açıklamada Espart'ın yaklaşık 7 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.
7 HAFTA SAHALARDAN UZAK
Yapılan açıklamada Espart'ın yaklaşık 7 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.