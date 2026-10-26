Club America'dan Ochoa'ya görkemli veda

Guillermo Ochoa, Club America'nın Banorte Stadı'nda kendisi için düzenlediği onurlandırma töreninde unutulmaz bir gece yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Meksika temsilcisi, 2026 Apertura'nın 14. haftasında Pachuca ile oynanan karşılaşma için Banorte Stadı'nı sembolik olarak "Memo Ochoa Stadı" olarak yeniden adlandırdı. Coloso de Santa Ursula olarak da bilinen stadın girişlerinden birindeki isim bölümüne, efsane kalecinin adı eklendi.
Ochoa böylece profesyonel kariyerinin son dakikalarını geçirdiği stada geri döndü. Deneyimli kaleci, 2026 Dünya Kupası'nda Çekya karşısında oyuna sonradan girmiş ve tribünlerin tamamından büyük alkış almıştı.
Stadın önüne yerleştirilen dev "Memo Ochoa" harfleri de taraftarların ilgi odağı oldu. Çok sayıda futbolsever, bu özel anı ölümsüzleştirmek için stadı arkasına alarak fotoğraf çektirdi.
DUVAR RESMİ VE ÖZEL FORMA ARMASI
America yönetimi, efsane kalecisi için hazırladığı törende hiçbir ayrıntıyı atlamadı. Kulübün resmi mağazasının girişine, Ochoa'nın görüntüsünün yer aldığı özel bir duvar resmi yapıldı.
Duvar resminin yanında, Guillermo Ochoa'nın America formasıyla kazandığı üç kupa da sergilendi. Bu alanda fotoğraf çektirmek isteyen taraftarların oluşturduğu kuyruk, giriş turnikelerine kadar uzandı.
America futbolcuları, maç formalarında "Por S13empre" yazılı özel bir arma taşıdı. İspanyolcada "Sonsuza dek" anlamına gelen ifadede, Ochoa'nın kulüpte giydiği 13 numaraya gönderme yapıldı.
Oyuncular ayrıca ısınmaya, sırtında 13 numaranın bulunduğu beyaz tişörtlerle çıktı.
ESKİ DOSTLARIYLA BULUŞTU
America yönetimi, maç öncesinde Guillermo Ochoa'nın Banorte Stadı'nın çimlerinde tek başına ve sakin bir şekilde yürüdüğü bir video paylaştı.
Bu görüntüler, efsane kalecinin 2026 Dünya Kupası'ndaki son profesyonel maçında boş tribünleri dikkatle izleyerek saha çevresinde ağır adımlarla yürüdüğü anları hatırlattı.
Ochoa, özel gecede America'nın sahibi Emilio Azcarraga ve doktor Alfonso Diaz Rivera'nın da aralarında bulunduğu eski dostlarıyla yeniden bir araya geldi.
TRİBÜNLERDEN ÖZEL KOREOGRAFİ
Beklenen an, karşılaşmanın başlamasından hemen önce geldi. Guillermo Ochoa, kendisi için düzenlenen tören kapsamında sahanın ortasına çıkarken iki takımın oyuncuları tarafından karşılandı.
America tribünlerinde ise "Por S13mpre" yazılı özel bir koreografi açıldı.
Sahadaki 22 futbolcuyla tek tek samimi şekilde selamlaşan Ochoa, ardından hakem heyeti ve takım kaptanları Henry Martin ile Carlos Moreno'nun yanına geçti. Efsane kaleci, hangi takımın oyuna başlayacağını belirleyen geleneksel para atışını gerçekleştirdi.
Stadın dört bir yanından yükselen alkışlar ve adının haykırıldığı tezahüratlar eşliğinde çıkış tüneline doğru yürüyen Memo, taraftarları selamladı. Tünelin girişinde bekleyen fotoğrafçılar da America efsanesinin bu özel anını görüntüledi.
DEVRE ARASINDA DUYGUSAL ANLAR
Ochoa için hazırlanan tören, karşılaşmanın devre arasında da devam etti. Sahanın ortasından taraftarlara seslenen eski kaleci; Emilio Azcarraga'ya, kulüp yönetimine ve tribünleri dolduran futbolseverlere teşekkür etti.
Beyaz bir ışığın altında konuşan Ochoa, henüz 10 yaşındayken America'ya geldiğini anlatırken derin nefesler aldı ve duygularına hâkim olmaya çalıştı. Ardından localardan birini işaret ederek anne ve babasına da teşekkürlerini iletti.
Birkaç dakika süren konuşmasının sonunda Francisco Guillermo Ochoa, kendisini alkışlayan taraftarlara "Her şey için, daima teşekkürler" sözleriyle veda etti.
"BU HİKAYE 10 YAŞINDA BAŞLADI"
Çocuk yaşta kapısından girdiği kulüpte taraftarlarla yeniden buluşan Ochoa, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. Söyleyecek söz bulmak zor ama çok önemli bir kişiye teşekkür etmek istiyorum. O olmasaydı bunların hiçbiri gerçekleşmezdi. Bu takımı Meksika'nın en büyüğü yapan Emilio'ya… Emilio Azcarraga, çok teşekkür ederim."
"Ardından yönetime, Ferran Reverter'e ve bu anın yaşanmasını mümkün kılan herkese teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler. Beni America'nın futbol okuluna götürerek bu hikâyenin mümkün olmasını sağlayan anne ve babama da teşekkür ediyorum. Bugün burada olmamı onlara borçluyum."
America tribünlerinin büyük alkışı eşliğinde konuşmasını tamamlayan Guillermo Ochoa'nın son sözleri ise bir kez daha şu oldu:
"Her şey için, daima teşekkürler."
Ochoa böylece profesyonel kariyerinin son dakikalarını geçirdiği stada geri döndü. Deneyimli kaleci, 2026 Dünya Kupası'nda Çekya karşısında oyuna sonradan girmiş ve tribünlerin tamamından büyük alkış almıştı.
Stadın önüne yerleştirilen dev "Memo Ochoa" harfleri de taraftarların ilgi odağı oldu. Çok sayıda futbolsever, bu özel anı ölümsüzleştirmek için stadı arkasına alarak fotoğraf çektirdi.
DUVAR RESMİ VE ÖZEL FORMA ARMASI
America yönetimi, efsane kalecisi için hazırladığı törende hiçbir ayrıntıyı atlamadı. Kulübün resmi mağazasının girişine, Ochoa'nın görüntüsünün yer aldığı özel bir duvar resmi yapıldı.
Duvar resminin yanında, Guillermo Ochoa'nın America formasıyla kazandığı üç kupa da sergilendi. Bu alanda fotoğraf çektirmek isteyen taraftarların oluşturduğu kuyruk, giriş turnikelerine kadar uzandı.
America futbolcuları, maç formalarında "Por S13empre" yazılı özel bir arma taşıdı. İspanyolcada "Sonsuza dek" anlamına gelen ifadede, Ochoa'nın kulüpte giydiği 13 numaraya gönderme yapıldı.
Oyuncular ayrıca ısınmaya, sırtında 13 numaranın bulunduğu beyaz tişörtlerle çıktı.
ESKİ DOSTLARIYLA BULUŞTU
America yönetimi, maç öncesinde Guillermo Ochoa'nın Banorte Stadı'nın çimlerinde tek başına ve sakin bir şekilde yürüdüğü bir video paylaştı.
Bu görüntüler, efsane kalecinin 2026 Dünya Kupası'ndaki son profesyonel maçında boş tribünleri dikkatle izleyerek saha çevresinde ağır adımlarla yürüdüğü anları hatırlattı.
Ochoa, özel gecede America'nın sahibi Emilio Azcarraga ve doktor Alfonso Diaz Rivera'nın da aralarında bulunduğu eski dostlarıyla yeniden bir araya geldi.
TRİBÜNLERDEN ÖZEL KOREOGRAFİ
Beklenen an, karşılaşmanın başlamasından hemen önce geldi. Guillermo Ochoa, kendisi için düzenlenen tören kapsamında sahanın ortasına çıkarken iki takımın oyuncuları tarafından karşılandı.
America tribünlerinde ise "Por S13mpre" yazılı özel bir koreografi açıldı.
Sahadaki 22 futbolcuyla tek tek samimi şekilde selamlaşan Ochoa, ardından hakem heyeti ve takım kaptanları Henry Martin ile Carlos Moreno'nun yanına geçti. Efsane kaleci, hangi takımın oyuna başlayacağını belirleyen geleneksel para atışını gerçekleştirdi.
Stadın dört bir yanından yükselen alkışlar ve adının haykırıldığı tezahüratlar eşliğinde çıkış tüneline doğru yürüyen Memo, taraftarları selamladı. Tünelin girişinde bekleyen fotoğrafçılar da America efsanesinin bu özel anını görüntüledi.
DEVRE ARASINDA DUYGUSAL ANLAR
Ochoa için hazırlanan tören, karşılaşmanın devre arasında da devam etti. Sahanın ortasından taraftarlara seslenen eski kaleci; Emilio Azcarraga'ya, kulüp yönetimine ve tribünleri dolduran futbolseverlere teşekkür etti.
Beyaz bir ışığın altında konuşan Ochoa, henüz 10 yaşındayken America'ya geldiğini anlatırken derin nefesler aldı ve duygularına hâkim olmaya çalıştı. Ardından localardan birini işaret ederek anne ve babasına da teşekkürlerini iletti.
Birkaç dakika süren konuşmasının sonunda Francisco Guillermo Ochoa, kendisini alkışlayan taraftarlara "Her şey için, daima teşekkürler" sözleriyle veda etti.
"BU HİKAYE 10 YAŞINDA BAŞLADI"
Çocuk yaşta kapısından girdiği kulüpte taraftarlarla yeniden buluşan Ochoa, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. Söyleyecek söz bulmak zor ama çok önemli bir kişiye teşekkür etmek istiyorum. O olmasaydı bunların hiçbiri gerçekleşmezdi. Bu takımı Meksika'nın en büyüğü yapan Emilio'ya… Emilio Azcarraga, çok teşekkür ederim."
"Ardından yönetime, Ferran Reverter'e ve bu anın yaşanmasını mümkün kılan herkese teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler. Beni America'nın futbol okuluna götürerek bu hikâyenin mümkün olmasını sağlayan anne ve babama da teşekkür ediyorum. Bugün burada olmamı onlara borçluyum."
America tribünlerinin büyük alkışı eşliğinde konuşmasını tamamlayan Guillermo Ochoa'nın son sözleri ise bir kez daha şu oldu:
"Her şey için, daima teşekkürler."