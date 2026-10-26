Erzurumspor'dan Süper Lig'de büyük yükseliş

Erzurumspor, Süper Lig'de son dönemde yakaladığı yükselişle dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ligin ilk 5 haftasında 4 puan alan Erzurumspor, daha sonraki 4 hafta ise 10 puan topladı ve 9 hafta sonunda 14 puana ulaştı.
Erzurumspor, bu süreçte; Samsunspor, Eyüpspor ve Gaziantep FK'yı mağlup etti ve Alanyaspor ile deplasmanda berabere kaldı.
Erzurumspor, ligin 10. haftasında sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak.
Erzurumspor, bu süreçte; Samsunspor, Eyüpspor ve Gaziantep FK'yı mağlup etti ve Alanyaspor ile deplasmanda berabere kaldı.
Erzurumspor, ligin 10. haftasında sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak.