Al Nassr'dan Joao Felix'e yeni sözleşme

Al Nassr, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Joao Felix'i takımda tutmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Arriyadiyah'ta yer alan habere göre, Joao Felix'in, Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesinde uzatma opsiyonu yer alıyor. Al Nassr, bu maddeyi mayıs ayına kadar devreye sokup 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatma hakkına sahip...
İKİ YILLIK YENİ SÖZLEŞME
Al Nassr'ın, Portekizli futbolcunun sözleşmesindeki bu maddeyi kullanarak 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini iki yıl daha uzatmak istediği belirtildi.
MAAŞINA ZAM VE EK HAKLAR
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, yeni sözleşmede Joao Felix'in ücretine de zam yapmak ve Portekizli futbolcunun uzun vadede takımda kalmasını sağlamak adına bazı ek haklar sunmayı düşünüyor.
AVRUPA'YA DÖNÜŞ MESAJI
Joao Felix, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Şimdilik olmasa da Avrupa'ya dönmeyi düşünüyorum. Bu ne zaman olur bilmiyorum ama geri dönmek istiyorum." demişti. Portekizli futbolcu ayrıca, Avrupa'ya geri dönmesi durumunda tercihinin de daha önce kiralık olarak formasını giydiği Barcelona olduğunu dile getirmişti.
AL NASSR PERFORMANSI
2025'te Al Nassr'a imza atan Joao Felix, Suudi Arabistan ekibinde 59 maçta 31 gol attı ve 24 asist yaptı.
İKİ YILLIK YENİ SÖZLEŞME
Al Nassr'ın, Portekizli futbolcunun sözleşmesindeki bu maddeyi kullanarak 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini iki yıl daha uzatmak istediği belirtildi.
MAAŞINA ZAM VE EK HAKLAR
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, yeni sözleşmede Joao Felix'in ücretine de zam yapmak ve Portekizli futbolcunun uzun vadede takımda kalmasını sağlamak adına bazı ek haklar sunmayı düşünüyor.
AVRUPA'YA DÖNÜŞ MESAJI
Joao Felix, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Şimdilik olmasa da Avrupa'ya dönmeyi düşünüyorum. Bu ne zaman olur bilmiyorum ama geri dönmek istiyorum." demişti. Portekizli futbolcu ayrıca, Avrupa'ya geri dönmesi durumunda tercihinin de daha önce kiralık olarak formasını giydiği Barcelona olduğunu dile getirmişti.
AL NASSR PERFORMANSI
2025'te Al Nassr'a imza atan Joao Felix, Suudi Arabistan ekibinde 59 maçta 31 gol attı ve 24 asist yaptı.