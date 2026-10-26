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Aleksey Batrakov'a Rusya'dan davet

Aleksey Batrakov, Rusya Milli Takımı'nın Kasım ayında oynayacağı Özbekistan ve Venezuela maçlarının 36 kişilik geniş kadrosunda yer aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ekim 2026 13:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Aleksey Batrakov'a Rusya'dan davet
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Galatasaray forması giyen Aleksey Batrakov, Rusya Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rusya, Kasım ayında özel maçlarda Özbekistan ve Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Rusya Milli Takımı'nın teknik direktörü Valery Karpin, bu maçlar için 36 kişilik geniş bir aday kadro açıkladı.

Galatasaray'dan Batrakov da açıklanan aday kadroda yer aldı.

21 yaşındaki Batrakov, Rusya Milli Takımı'nda şu ana kadar 15 maçta süre buldu ve 4 kez ağları havalandırdı.  

 



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