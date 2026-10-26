Fabian Hürzeler'den takımına övgü

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, ligde 2-0 kaybettikleri Liverpool maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hürzeler, mağlubiyete rağmen takımı ve oyuncuları için övgü dolu ifadeler kullandı.
Alman teknik adam, "Bence stadyumdaki herkes, bu maçı kazanmak ve gol fırsatları yaratmak için gerçekten çaba gösteren tek takımın hangisi olduğunu gördü. Bu yüzden oyuncularımı övmek zorundayım." dedi.
Sözlerine devam eden 33 yaşındaki teknik adam, "Bence stadyumdaki herkes ve maçı izleyenler, büyük bir fırsat kaçırdığımızı hissetti. Liverpool gol atmadan önce bile harika fırsatlarımız vardı. Bana göre bu maçtaki tek fark, Liverpool'un gol atması, bizim atamamamız oldu." diye konuştu.
Hürzeler, "Genel olarak, bu maçtan çok fazla olumlu çıkarımda bulunabilecek bir takım olduğunu gördüm. Oyuncuların yaklaşımımıza inandığını, oyun planına sadık kaldığını ve son ana kadar mücadeleyi bırakmadığını gördüm." sözlerini sarf etti.
Alman teknik adam, "Bence stadyumdaki herkes, bu maçı kazanmak ve gol fırsatları yaratmak için gerçekten çaba gösteren tek takımın hangisi olduğunu gördü. Bu yüzden oyuncularımı övmek zorundayım." dedi.
Sözlerine devam eden 33 yaşındaki teknik adam, "Bence stadyumdaki herkes ve maçı izleyenler, büyük bir fırsat kaçırdığımızı hissetti. Liverpool gol atmadan önce bile harika fırsatlarımız vardı. Bana göre bu maçtaki tek fark, Liverpool'un gol atması, bizim atamamamız oldu." diye konuştu.
Hürzeler, "Genel olarak, bu maçtan çok fazla olumlu çıkarımda bulunabilecek bir takım olduğunu gördüm. Oyuncuların yaklaşımımıza inandığını, oyun planına sadık kaldığını ve son ana kadar mücadeleyi bırakmadığını gördüm." sözlerini sarf etti.