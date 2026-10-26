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Udinese'de Runjaic yerine Igor Tudor

Udinese, Parma maçına alınacak sonuca göre teknik direktör Kosta Runjaic ile yollarını ayırabilir. İtalyan ekibinde Runjaic yerine düşünülen isimler arasında Igor Tudor da yer alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Ekim 2026 13:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Udinese'de Runjaic yerine Igor Tudor
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Udinese, ligde son olarak sahasında Milan'a 2-0 kaybetti ve arka arkaya altıncı mağlubiyetini yaşadı.

Udinese Yönetimi, daha önce Runjaic'e desteğini iletmişti ancak Milan karşısında da etkisiz futbolla birlikte yenilgi geldi.

YOLLAR AYRILABİLİR

Bu gelişmelerin ardından Runjaic için son şans çarşamba günü oynanacak Parma maçı olabilir. İtalyan basınında yer alan habere göre, Udinese, Parma maçında alınacak sonuca göre Kosta Runjaic ile yollarını ayırabilir.

YERİNE DÜŞÜNÜLEN İSİMLER

Udinese'nin Runjaic yerine düşündüğü isimler arasında Igor Tudor ile birlikte Roberto D'Aversa'nın yer aldığı belirtildi.

Çarşamba günü Parma ile deplasmanda karşılaşacak Udinese, ligde şu ana kadar 8 maçta 4 puan toplayabildi. Udinese'nin çarşamba günkü Parma'nın da ligde 4 puanı bulunuyor.



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