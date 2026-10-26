Udinese'de Runjaic yerine Igor Tudor

Kosta Runjaic yönetimindeki Udinese, ligde bu sezon beklentilerin çok uzağında kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ÜST ÜSTE 6 YENİLGİ
Udinese, ligde son olarak sahasında Milan'a 2-0 kaybetti ve arka arkaya altıncı mağlubiyetini yaşadı.
Udinese Yönetimi, daha önce Runjaic'e desteğini iletmişti ancak Milan karşısında da etkisiz futbolla birlikte yenilgi geldi.
YOLLAR AYRILABİLİR
Bu gelişmelerin ardından Runjaic için son şans çarşamba günü oynanacak Parma maçı olabilir. İtalyan basınında yer alan habere göre, Udinese, Parma maçında alınacak sonuca göre Kosta Runjaic ile yollarını ayırabilir.
YERİNE DÜŞÜNÜLEN İSİMLER
Udinese'nin Runjaic yerine düşündüğü isimler arasında Igor Tudor ile birlikte Roberto D'Aversa'nın yer aldığı belirtildi.
Çarşamba günü Parma ile deplasmanda karşılaşacak Udinese, ligde şu ana kadar 8 maçta 4 puan toplayabildi. Udinese'nin çarşamba günkü Parma'nın da ligde 4 puanı bulunuyor.
Udinese, ligde son olarak sahasında Milan'a 2-0 kaybetti ve arka arkaya altıncı mağlubiyetini yaşadı.
Udinese Yönetimi, daha önce Runjaic'e desteğini iletmişti ancak Milan karşısında da etkisiz futbolla birlikte yenilgi geldi.
YOLLAR AYRILABİLİR
Bu gelişmelerin ardından Runjaic için son şans çarşamba günü oynanacak Parma maçı olabilir. İtalyan basınında yer alan habere göre, Udinese, Parma maçında alınacak sonuca göre Kosta Runjaic ile yollarını ayırabilir.
YERİNE DÜŞÜNÜLEN İSİMLER
Udinese'nin Runjaic yerine düşündüğü isimler arasında Igor Tudor ile birlikte Roberto D'Aversa'nın yer aldığı belirtildi.
Çarşamba günü Parma ile deplasmanda karşılaşacak Udinese, ligde şu ana kadar 8 maçta 4 puan toplayabildi. Udinese'nin çarşamba günkü Parma'nın da ligde 4 puanı bulunuyor.