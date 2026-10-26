Italiano'dan Trossard'a; 'Göster kendini'

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Leandro Trossard, henüz beklentileri karşılayacak bir performans ortaya koyamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE PATLAMA BEKLENİYOR
Şu ana kadar 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayabilen Belçikalı yıldızın, sezonun kritik dönemine girilirken vites yükseltmesi bekleniyor. Başakşehir karşılaşmasını çıkış fırsatı olarak gören siyah-beyazlılarda teknik heyet, tecrübeli oyuncunun kalitesini sahaya yansıtmasını istiyor. Zorlu mücadeleden alınacak üç puanın büyük önem taşıdığı Beşiktaş'ta Trossard'ın göstereceği performans belirleyici olacak.
ITALIANO'DAN ÖZEL GÖRÜŞME
Siyah beyazlılarda sakatlıklar sebebiyle yaşanan eksikler, Trossard'ın üzerindeki sorumluluğu daha da artırdı. Özellikle Orkun Kökçü ve Miretti'nin yokluğunda hücum organizasyonlarında daha üretken olması beklenen Belçikalı futbolcuyla teknik direktör Vincenzo Italiano, Başakşehir karşılaşması öncesinde özel bir görüşme gerçekleştirdi. İtalyan çalıştırıcının yıldız oyuncusundan saha içinde daha fazla sorumluluk üstlenmesini, hücumda takımın liderlerinden biri olmasını ve skor katkısını artırmasını istediği öğrenildi.
HAYDİ TROSSARD!
Büyük beklentilerle transfer edilen Trossard'ın, kritik virajda göstereceği performansla hem teknik heyetin güvenini boşa çıkarmaması hem de taraftarın beklentilerine cevap vermesi bekleniyor. Bu sezon siyah beyazlı formayı Avrupa ve lig olmak üzere toplam 11 kez giyen Trossard, Fenerbahçe derbisinde asist yaparken Erzurumspor maçında da bir gol attı.
Şu ana kadar 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayabilen Belçikalı yıldızın, sezonun kritik dönemine girilirken vites yükseltmesi bekleniyor. Başakşehir karşılaşmasını çıkış fırsatı olarak gören siyah-beyazlılarda teknik heyet, tecrübeli oyuncunun kalitesini sahaya yansıtmasını istiyor. Zorlu mücadeleden alınacak üç puanın büyük önem taşıdığı Beşiktaş'ta Trossard'ın göstereceği performans belirleyici olacak.
ITALIANO'DAN ÖZEL GÖRÜŞME
Siyah beyazlılarda sakatlıklar sebebiyle yaşanan eksikler, Trossard'ın üzerindeki sorumluluğu daha da artırdı. Özellikle Orkun Kökçü ve Miretti'nin yokluğunda hücum organizasyonlarında daha üretken olması beklenen Belçikalı futbolcuyla teknik direktör Vincenzo Italiano, Başakşehir karşılaşması öncesinde özel bir görüşme gerçekleştirdi. İtalyan çalıştırıcının yıldız oyuncusundan saha içinde daha fazla sorumluluk üstlenmesini, hücumda takımın liderlerinden biri olmasını ve skor katkısını artırmasını istediği öğrenildi.
HAYDİ TROSSARD!
Büyük beklentilerle transfer edilen Trossard'ın, kritik virajda göstereceği performansla hem teknik heyetin güvenini boşa çıkarmaması hem de taraftarın beklentilerine cevap vermesi bekleniyor. Bu sezon siyah beyazlı formayı Avrupa ve lig olmak üzere toplam 11 kez giyen Trossard, Fenerbahçe derbisinde asist yaparken Erzurumspor maçında da bir gol attı.