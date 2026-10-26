İsmail Kartal: 'Galatasaray'ı yeneceğim'

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Samandıra'da hem yönetim hem teknik heyet hem de takım kaptanları, futbolcuları dev karşılaşmaya hazırlamak için seferber oldu. Teknik direktör İsmail Kartal, Galatasaray maçı öncesinde kendisinden emin bir görüntü çiziyor.
Deneyimli teknik adamın, derbilerde takımını nasıl hazırlayacağını ve rakibini nasıl mağlup edeceğini bildiğini vurguladığı öğrenildi. Kartal'ın "Ben takımımı derbilerde nasıl motive edeceğimi, o statta nasıl kazanacağımı çok iyi biliyorum. 10 kişiyle yendim (19 Mayıs 2024). Yine gidip Galatasaray'ı yeneceğim." sözleriyle oyuncularına güven aşıladığı belirtildi.
OPPONG'A DERBİ DERSİ
Savunmada Ake'nin sakatlığı teknik direktör İsmail Kartal'ın planlarını etkiledi. Hollandalı oyuncunun yerine stoperde Kojo Oppong forma giyecek. 22 yaşındaki Ganalı futbolcunun antrenmanlardaki performansı beğeni toplarken Milan Skriniar da takım arkadaşını kritik mücadeleye hazırlıyor. Daha önce önemli derbide ter döken Slovak yıldız, ilk kez bu atmosferi yaşayacak olan Oppong'a hem maçın önemini hem de sahada dikkat etmesi gereken noktaları aktardı. Genç stoper de derbiye büyük bir konsantrasyonla hazırlandı. Kanatlar Kerem ve Oğuz'a emanet edilirken 10 numara pozisyonunda ise yine Mason Greenwood'un görev alması bekleniyor.
Samandıra'da hem yönetim hem teknik heyet hem de takım kaptanları, futbolcuları dev karşılaşmaya hazırlamak için seferber oldu. Teknik direktör İsmail Kartal, Galatasaray maçı öncesinde kendisinden emin bir görüntü çiziyor.
Deneyimli teknik adamın, derbilerde takımını nasıl hazırlayacağını ve rakibini nasıl mağlup edeceğini bildiğini vurguladığı öğrenildi. Kartal'ın "Ben takımımı derbilerde nasıl motive edeceğimi, o statta nasıl kazanacağımı çok iyi biliyorum. 10 kişiyle yendim (19 Mayıs 2024). Yine gidip Galatasaray'ı yeneceğim." sözleriyle oyuncularına güven aşıladığı belirtildi.
OPPONG'A DERBİ DERSİ
Savunmada Ake'nin sakatlığı teknik direktör İsmail Kartal'ın planlarını etkiledi. Hollandalı oyuncunun yerine stoperde Kojo Oppong forma giyecek. 22 yaşındaki Ganalı futbolcunun antrenmanlardaki performansı beğeni toplarken Milan Skriniar da takım arkadaşını kritik mücadeleye hazırlıyor. Daha önce önemli derbide ter döken Slovak yıldız, ilk kez bu atmosferi yaşayacak olan Oppong'a hem maçın önemini hem de sahada dikkat etmesi gereken noktaları aktardı. Genç stoper de derbiye büyük bir konsantrasyonla hazırlandı. Kanatlar Kerem ve Oğuz'a emanet edilirken 10 numara pozisyonunda ise yine Mason Greenwood'un görev alması bekleniyor.