Leroy Sane'den derbi öncesi itiraf: 'Borçlu hissediyorum'

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da gözler, sezon başından bu yana beklentilerin altında kalan Leroy Sane'ye çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılıların sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Alman yıldız, ezeli rakipleriyle oynayacakları kritik mücadeleyi kendisini kanıtlamak için önemli bir fırsat olarak görüyor.
"GALATASARAY TARAFTARINA BORCUM VAR"
Bu sezon henüz gol veya asist katkısı yapamayan Leroy Sane, Fenerbahçe derbisi öncesinde yakın çevresine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Alman futbolcu, "Galatasaray taraftarına borcum var. Benden beklenenlerin farkındayım. Fenerbahçe derbisi benim için bir şans. Bu maçta kendimi göstererek taraftara olan borcumu ödemek istiyorum." ifadelerini kullandı.
11 MAÇTA SKOR KATKISI YOK
Bu sezon Galatasaray formasıyla 8 Süper Lig ve 3 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkan 30 yaşındaki futbolcu, toplam 11 maçta gol veya asist üretemedi.
Hücum hattındaki performansıyla beklentilerin gerisinde kalan Sane, Fenerbahçe karşısında bu sessizliğini bozmayı hedefliyor.
DERBİDE GÖZLER ONDA OLACAK
Teknik direktör Okan Buruk'un hücum hattındaki önemli alternatiflerinden biri olan Alman yıldız, dev derbide göstereceği performansla hem taraftarların beklentilerini karşılamak hem de üzerindeki baskıyı azaltmak istiyor.
Sarı-kırmızılı taraftarlar da sezonun en kritik karşılaşmalarından birinde Sane'nin skora doğrudan katkı yapmasını bekliyor.
"GALATASARAY TARAFTARINA BORCUM VAR"
Bu sezon henüz gol veya asist katkısı yapamayan Leroy Sane, Fenerbahçe derbisi öncesinde yakın çevresine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Alman futbolcu, "Galatasaray taraftarına borcum var. Benden beklenenlerin farkındayım. Fenerbahçe derbisi benim için bir şans. Bu maçta kendimi göstererek taraftara olan borcumu ödemek istiyorum." ifadelerini kullandı.
11 MAÇTA SKOR KATKISI YOK
Bu sezon Galatasaray formasıyla 8 Süper Lig ve 3 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkan 30 yaşındaki futbolcu, toplam 11 maçta gol veya asist üretemedi.
Hücum hattındaki performansıyla beklentilerin gerisinde kalan Sane, Fenerbahçe karşısında bu sessizliğini bozmayı hedefliyor.
DERBİDE GÖZLER ONDA OLACAK
Teknik direktör Okan Buruk'un hücum hattındaki önemli alternatiflerinden biri olan Alman yıldız, dev derbide göstereceği performansla hem taraftarların beklentilerini karşılamak hem de üzerindeki baskıyı azaltmak istiyor.
Sarı-kırmızılı taraftarlar da sezonun en kritik karşılaşmalarından birinde Sane'nin skora doğrudan katkı yapmasını bekliyor.