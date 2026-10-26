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Leroy Sane'den derbi öncesi itiraf: "Borçlu hissediyorum"

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlara kendisini borçlu hissettiğini belirterek dev maçta beklentilere karşılık vermek istediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Ekim 2026 09:09
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Leroy Sane'den derbi öncesi itiraf: 'Borçlu hissediyorum'
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Leroy Sane
Leroy Sane
Galatasaray
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da gözler, sezon başından bu yana beklentilerin altında kalan Leroy Sane'ye çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıların sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Alman yıldız, ezeli rakipleriyle oynayacakları kritik mücadeleyi kendisini kanıtlamak için önemli bir fırsat olarak görüyor.

"GALATASARAY TARAFTARINA BORCUM VAR"

Bu sezon henüz gol veya asist katkısı yapamayan Leroy Sane, Fenerbahçe derbisi öncesinde yakın çevresine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Alman futbolcu, "Galatasaray taraftarına borcum var. Benden beklenenlerin farkındayım. Fenerbahçe derbisi benim için bir şans. Bu maçta kendimi göstererek taraftara olan borcumu ödemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

11 MAÇTA SKOR KATKISI YOK

Bu sezon Galatasaray formasıyla 8 Süper Lig ve 3 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkan 30 yaşındaki futbolcu, toplam 11 maçta gol veya asist üretemedi.

Hücum hattındaki performansıyla beklentilerin gerisinde kalan Sane, Fenerbahçe karşısında bu sessizliğini bozmayı hedefliyor.

DERBİDE GÖZLER ONDA OLACAK

Teknik direktör Okan Buruk'un hücum hattındaki önemli alternatiflerinden biri olan Alman yıldız, dev derbide göstereceği performansla hem taraftarların beklentilerini karşılamak hem de üzerindeki baskıyı azaltmak istiyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar da sezonun en kritik karşılaşmalarından birinde Sane'nin skora doğrudan katkı yapmasını bekliyor. 



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