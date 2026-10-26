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Trabzonspor'dan Andre Onana operasyonu

Trabzonspor, Kamerunlu file bekçisi Andre Onana için harekete geçiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ekim 2026 10:30
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan Andre Onana operasyonu
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Bordo-mavililer, sezonun en kilit isimlerinden olan ve bonservisi Manchester United'da olan Andre Onana için harekete geçti.

BONSERVİSLİ TRANSFER

Trabzonspor'da Andre Onana için uzun vadeli plan devreye girdi. Geçen sezon kiralık olarak bordo-mavili formayı giyen, yaz döneminde başkan Ertuğrul Doğan'ın yoğun çabalarıyla yeniden Manchester United'dan kiralanan 30 yaşındaki file bekçisinin performansı yönetimin kararını netleştirdi. Fırtına, Kamerunlu yıldızı bu kez bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

10 MİLYON EURO

Başkan Doğan'ın işi sezon sonuna bırakmadan İngiliz deviyle görüşmelere başlamayı ve rakamı aşağı çekerek transferi erkenden çözmeyi planladığı öğrenildi. Manchester United'ın Onana için yaklaşık 10 milyon Euro beklentisi bulunuyor.

YENİDEN DOĞDU

Trabzon'da ve takımda oldukça mutlu olan Onana da kariyerine Bordo-Mavili formayla devam etmeye sıcak bakıyor. Tecrübeli eldivenin saha içindeki performansı ise yönetimin elini daha da güçlendirdi. Bu sezon yüzde 89,1'lik kurtarış oranına ulaşan Kamerunlu yıldız, son 3 lig maçında adeta kalesine duvar ördü.

Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş karşılaşmalarında gol yemeyen Onana, bu süreçte rakiplerin kaleyi bulan 15 şutunun tamamını kurtardı. Thomas Reis'ın değişmezlerinden olan yıldız kalecinin istikrarından çok memnun olan yönetim, sezon bitmeden bonservis operasyonunda önemli mesafe katetmeyi amaçlıyor.  



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