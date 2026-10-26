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Galatasaray'da derbinin şifresi: Kanatlar!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye saatler kala sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un planı ortaya çıktı. Buruk'un en güçlü olduklarını düşündüğü bölge olan kanatları ön planda tutarak rakibine üstünlük kurmaya çalışacağı ve o 2 isme görev vereceği öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Ekim 2026 10:09
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da derbinin şifresi: Kanatlar!
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Sezonun en önemli maçı öncesinde Galatasaray'da bütün hazırlıklar tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, en güçlü olduklarını düşündüğü bölge olan kanatları ön planda tutarak rakibine üstünlük kurmaya çalışacak.

Sakatlığını atlatan Rafael Leao'nun forma giyebilecek durumda olduğu öğrenilirken, Portekizli futbolcu henüz 90 dakika oynayabilecek durumda değil. Ancak 27 yaşındaki yıldızın oyuna ikinci yarıda dahil olarak takımına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

BEKLER JAKOBS-SALLAI

Teknik direktör Okan Buruk, kanatlardaki tercihlerini Barış Alper Yılmaz ve bu sezonun en flaş isimlerinden Yunus Akgün'den yana kullanacak.

İki yerli oyuncu ile üstünlüğü ele geçirmek isteyen sarı-kırmızılılarda, F.Bahçe derbilerini çok seven Leroy Sane'nin de ikinci devrede oyuna dahil olması bekleniyor.

Kanatlardan yapacağı baskılarla Victor Osimhen'i hücumda topla buluşturmak isteyen G.Saray, böylece galibiyetin şifrelerini belirledi.

G.Saray'da İsmail Jakobs ve Sallai de kanatları destekleyecek.

RAFAEL LEAO SÜRE ALACAK

Sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille mücadelesini kaçıran Rafael Leao, tamamen iyileşti. Ancak fiziksel açıdan tam anlamıyla hazır olmayan Portekizli futbolcu karşılaşmaya ilk 11'de başlamayacak. Teknik direktör Okan Buruk, Leao'yu ikinci yarıya hazırlıyor.  

 



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