642.7 milyon euroluk derbi: Galatasaray - Fenerbahçe

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında kilit rol oynayacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, daha oynanmadan Türk futbol tarihinde özel bir yere sahip oldu. Zira iki kulüp, tarihlerinde ilk kez bu kadar pahalı kadrolarla karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı takım 381,50 milyon euro, Fenerbahçe ise 261,20 milyon euro değerindeki futbolcularıyla sahaya çıkacak.
Derbide ezeli rakiplerin toplam kadro değeri 642,7 milyon euroya ulaşacak. Sarı-kırmızılı ekip bu alanda rakibinin 120 milyon euro önünde yer alıyor.
ZİRVEDE OSİMHEN YER ALIYOR
Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, 65 milyon euroluk değeriyle "Türkiye'nin en pahalı futbolcusu" unvanıyla derbi maçta sahada yer alacak. Nijeryalı santrforu 40'ar milyon euroluk değerleriyle Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Greenwood ve Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Rafael Leao izlerken; Barış Alper 30, Batrakov ise 28 milyon euroluk değerleriyle sahanın diğer pahalı yıldızları olarak sıralanıyor. Fenerbahçe'de Greenwood'dan sonraki en yüksek piyasa değerine 27 milyon euroyla Guendouzi sahip olurken, Nene ise 20 milyon euroluk piyasa değeriyle öne çıkıyor.
Derbide ezeli rakiplerin toplam kadro değeri 642,7 milyon euroya ulaşacak. Sarı-kırmızılı ekip bu alanda rakibinin 120 milyon euro önünde yer alıyor.
ZİRVEDE OSİMHEN YER ALIYOR
Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, 65 milyon euroluk değeriyle "Türkiye'nin en pahalı futbolcusu" unvanıyla derbi maçta sahada yer alacak. Nijeryalı santrforu 40'ar milyon euroluk değerleriyle Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Greenwood ve Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Rafael Leao izlerken; Barış Alper 30, Batrakov ise 28 milyon euroluk değerleriyle sahanın diğer pahalı yıldızları olarak sıralanıyor. Fenerbahçe'de Greenwood'dan sonraki en yüksek piyasa değerine 27 milyon euroyla Guendouzi sahip olurken, Nene ise 20 milyon euroluk piyasa değeriyle öne çıkıyor.