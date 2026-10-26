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642.7 milyon euroluk derbi: Galatasaray - Fenerbahçe

Galatasaray'ın kadrosunun piyasa değeri 381.5 milyon euro, Fenerbahçe'nin ise 261.2 milyon euro seviyesinde bulunuyor. İki takımın toplam piyasa değeri 642,7 milyon euroya ulaşırken, sarı-kırmızılı ekip bu alanda rakibinin 120 milyon euro önünde yer alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ekim 2026 11:43
Haber: Akşam
642.7 milyon euroluk derbi: Galatasaray - Fenerbahçe
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Victor Osimhen
Victor Osimhen
Galatasaray
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında kilit rol oynayacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, daha oynanmadan Türk futbol tarihinde özel bir yere sahip oldu. Zira iki kulüp, tarihlerinde ilk kez bu kadar pahalı kadrolarla karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı takım 381,50 milyon euro, Fenerbahçe ise 261,20 milyon euro değerindeki futbolcularıyla sahaya çıkacak.

Derbide ezeli rakiplerin toplam kadro değeri 642,7 milyon euroya ulaşacak. Sarı-kırmızılı ekip bu alanda rakibinin 120 milyon euro önünde yer alıyor.

ZİRVEDE OSİMHEN YER ALIYOR

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, 65 milyon euroluk değeriyle "Türkiye'nin en pahalı futbolcusu" unvanıyla derbi maçta sahada yer alacak. Nijeryalı santrforu 40'ar milyon euroluk değerleriyle Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Greenwood ve Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Rafael Leao izlerken; Barış Alper 30, Batrakov ise 28 milyon euroluk değerleriyle sahanın diğer pahalı yıldızları olarak sıralanıyor. Fenerbahçe'de Greenwood'dan sonraki en yüksek piyasa değerine 27 milyon euroyla Guendouzi sahip olurken, Nene ise 20 milyon euroluk piyasa değeriyle öne çıkıyor. 



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