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Alexander Nübel: "Bu maçı kaybedemezdik!"

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel, Başakşehir karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

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calendar 26 Ekim 2026 21:29
Fotoğraf: AA
Alexander Nübel: 'Bu maçı kaybedemezdik!'
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Trendyol Süper Lig'de Başakşehir'i mağlup eden Beşiktaş'ta kaleci Alexander Nübel, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Takım olarak iyi bir performans sergilediklerini belirten Alman kaleci, "Beşiktaş olarak çok iyi bir maç çıkardık. İlk 40 dakikada çok pozisyona girdik. İkinci yarıda hücuma yönelik oynadık ve savunmacılarımız da sağlam durdu. Takım arkadaşlarımın performansından ve galibiyetten mutluyum." ifadelerini kullandı.

"BU MAÇI KAYBEDEMEZDİK"

Gol yemeden tamamladıkları karşılaşmanın önemine vurgu yapan Nübel, "Gol yemeden maçı bitirdiğimiz için mutluyum. Bu maçı kaybedemezdik. Sonuçta takım oyunu oynuyoruz. Herkes işini iyi şekilde yaptı. Özellikle ligde bu şekilde devam etmek istiyoruz." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.



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