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Vincenzo Italiano: "Bu galibiyet çok önemli!"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Başakşehir karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, özellikle Oh ve Junior Olaitan'ın performanslarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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calendar 26 Ekim 2026 21:41
Vincenzo Italiano: 'Bu galibiyet çok önemli!'
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek puanını 18'e yükselten Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "BU LİGDE KOLAY MAÇ YOK"

Mücadeleyi değerlendiren İtalyan teknik adam, "İlk yarıya iyi başladık, kazanma isteğimiz güzeldi. Son 20 metrede eksiklik vardı, daha iyi işler çıkarabilirdik. Maç öncesi ikinci yarı değişikliklerle daha güçlenebileceğimizi söylemiştim. Oh harika performans gösterdi, tebrik ediyorum. Bu ligde kolay maç yok, kesinlikle önemli galibiyet oldu. İkinci yarı maçı almayı başardık." ifadelerini kullandı.

"OLAITAN'IN GOL ATMASI LAZIMDI"

Junior Olaitan'ın performansına ayrı bir parantez açan Italiano, "Junior Olaitan ile hep konuşuyoruz, asistler yaptı... Gol de atması lazımdı. Çok güzel iki gol attı. Uzaktan güzel şutlar çekebiliyor, bunu daha fazla yapması lazım. Böylece maçı aldık." dedi.

"OH'TAN ÇOK MEMNUNUM"

Hücum hattındaki oyuncularının performansını da değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Oh da çok profesyonel bir oyuncu. Dusan Vlahovic ve Semih Kılıçsoy ile birlikte bütün sezon bize yardım edecekler. Oh'tan çok memnunum. Olaitan ve Ndidi'den de çok memnunum." sözlerini sarf etti.

"GOL YEMEDİĞİMİZ İÇİN EKSTRA MUTLUYUM"

Savunma performansına da değinen Italiano, "Uzun zamandır gol yiyorduk, bu maçı gol yemeden bitirdiğimiz için ekstra mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.



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