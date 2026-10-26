Galatasaray - Fenerbahçe: 11'ler

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE beIN Sports'tan yayınlanacak ve RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande oldu.
İLK 11'LER
Galatasaray XI: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.
Fenerbahçe XI: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Lukaku.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande oldu.
İLK 11'LER
Galatasaray XI: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.
Fenerbahçe XI: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Lukaku.