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Galatasaray - Fenerbahçe: 11'ler

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ekim 2026 20:28 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2026 20:48
Galatasaray - Fenerbahçe: 11'ler
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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbide karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla beIN Sports'tan yayınlanacak ve RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande oldu.

İLK 11'LER

Galatasaray XI: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.



Fenerbahçe XI: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Lukaku.






 



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