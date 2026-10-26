Trabzonspor'un Reis ile serisi Rize'de sona erdi!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ev sahibi Çaykur Rizespor, mücadelenin 12. dakikasında Gennaro Borrelli'nin golüyle 1-0 öne geçti. İtalyan futbolcu, 32. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye yükseltti.
REIS DÖNEMİNDE İLK KEZ!
Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında yediği ilk golle birlikte teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Süper Lig'de ilk kez kalesinde gol gördü.
Bordo-mavililerin Alman teknik adam yönetimindeki gol yememe serisi sona ererken, Rizespor'un ikinci golüyle birlikte Karadeniz derbisinde fark ikiye çıktı.
BORRELLI'DEN 20 DAKİKADA İKİ GOL!
Çaykur Rizespor'un İtalyan golcüsü Gennaro Borrelli, 12 ve 32. dakikalarda attığı gollerle Trabzonspor karşısında takımını 2-0 öne taşıdı.
Böylece Trabzonspor, Reis yönetiminde ligde ilk kez bir maçta iki gol birden yemiş oldu.
REIS'İN KUSURSUZ SERİSİ RİZE'DE BOZULDU!
Thomas Reis yönetiminde ligde Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0 ve Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor, bu üç karşılaşmada 9 gol atarken kalesinde gol görmemişti.
Bordo-mavililer, Rizespor karşısında ilk 32 dakikada iki gol yiyerek Alman teknik adam yönetimindeki ilk üç lig maçında yediği toplam gol sayısını geride bıraktı.
REIS DÖNEMİNDE İLK KEZ!
Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında yediği ilk golle birlikte teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Süper Lig'de ilk kez kalesinde gol gördü.
Bordo-mavililerin Alman teknik adam yönetimindeki gol yememe serisi sona ererken, Rizespor'un ikinci golüyle birlikte Karadeniz derbisinde fark ikiye çıktı.
BORRELLI'DEN 20 DAKİKADA İKİ GOL!
Çaykur Rizespor'un İtalyan golcüsü Gennaro Borrelli, 12 ve 32. dakikalarda attığı gollerle Trabzonspor karşısında takımını 2-0 öne taşıdı.
Böylece Trabzonspor, Reis yönetiminde ligde ilk kez bir maçta iki gol birden yemiş oldu.
REIS'İN KUSURSUZ SERİSİ RİZE'DE BOZULDU!
Thomas Reis yönetiminde ligde Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0 ve Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor, bu üç karşılaşmada 9 gol atarken kalesinde gol görmemişti.
Bordo-mavililer, Rizespor karşısında ilk 32 dakikada iki gol yiyerek Alman teknik adam yönetimindeki ilk üç lig maçında yediği toplam gol sayısını geride bıraktı.