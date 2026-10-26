Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı şifresiz beIN Sports 1 canlı yayın linki
Haber Tarihi: 26 Ekim 2026 18:02 -
Güncelleme Tarihi:
26 Ekim 2026 18:02
Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı şifresiz beIN Sports 1 canlı yayın linki
Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı bein sports 1 şifresiz izleme linki | beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Çaykur Rizespor Trabzonspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı canlı yayın izleme detayları
ÇAYKUR RİZESPOR TRABZONSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Erkan Engin oldu.
Teknik direktör Thomas Reis'in görev yaptığı dönemde Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Beşiktaş'ı evinde 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Alman teknik adam yönetiminde art arda dördüncü lig maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.
Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, Batagov, Onuachu, Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor. UEFA Konferans Ligi'ndeki Hearts maçında sakatlanan Saviolo'nun da Rizespor müsabakasında forma giymesi beklenmiyor.
49.RANDEVU
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Rize'de oynayacakları müsabakada Süper Lig'de 49. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasındaki 48 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-9 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 95 gole Çaykur Rizespor ise 44 golle karşılık verdi.
RİZE'DE OYNANAN MAÇLAR
İki takım arasında Rize'de oynanan 24 karşılaşmada Trabzonspor 10, Çaykur Rizespor ise 7 galibiyet elde etti. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavili takım, geçen sezon Rize'deki kötü gidişatını durdurdu. Rize deplasmanında daha önceki 4 sezonda 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemeyen Trabzonspor, geçen sezon rakibini 2-1 yenmeyi başardı.
EN FARKLI GALİBİYETLER
İki takım arasındaki en farklı galibiyeti alan taraf, Trabzonspor oldu.
Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u 2015-2016 sezonunda sahasında 6-0, 2005-2006'da ise deplasmanda 6-1 yenmeyi başardı.
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