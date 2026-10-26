Jaylen Brown, eski takım arkadaşı Jayson Tatum ile arasında bir sorun olmadığını söyledi ancak Tatum'ın halkla ilişkiler ekibine yaptığı göndermeyle dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Cumartesi günü 30 yaşına giren Brown, sezonun o ana kadarki en yüksek rakamı olan 27 sayıyı kaydederek Philadelphia'nın üçte üç yapmasına katkı verdi.
Brown, hafta içinde Tatum'a yönelik sosyal medya paylaşımını ise açıklamak istemedi.
Brown da Instagram üzerinden, sosyal medya dilinde bir ifadenin yalan olduğunu ima eden mavi şapka emojisiyle karşılık vermişti.
Tatum, cuma gecesi konuya ilişkin yaptığı açıklamada aralarında bir sorun olmadığını belirtti:
"Aramızda bir sorun yok. Mesele bu değil. Daha fazla takdir konuşulması gerekiyor.
Dramanın tıklanma ve izlenme getirdiğini anlıyorum ama ben bununla pek ilgilenmiyorum.
İnsanları hissettikleri nedeniyle suçlamıyorum. Herkesin kendi duyguları var ve hepimiz hayatımızda farklı şeyler yaşıyoruz."
Tatum, Brown ile konuşmaya açık olduğunu da söyledi.
Ancak kendisine bu açıklama sorulan Brown, görüşme konusunda istekli bir mesaj vermedi:
"İkimizin de önünde yapacak çok işi var.
Günün sonunda o, kendi takımı için yapması gerekenleri yapmalı. Ben de kendi takımım için üzerime düşeni yapmalıyım."
Brown, Tatum hakkında olumlu ifadeler kullanırken halkla ilişkiler ekibine de gönderme yaptı:
"Jayson harika bir insan. Dediğim gibi, harika bir ailesi var, müthiş bir basketbolcu, müthiş bir PR ekibi var.
Aramızda büyük bir kavga yok, ufak bir atışma diyelim."
Boston Celtics, yaz döneminde Brown'ı Paul George, iki birinci tur ve iki ikinci tur draft hakkı karşılığında Philadelphia'ya takas etmişti.
Brown, Tatum'ın aşil tendonu yırtığından toparlandığı geçtiğimiz sezon 28,7 sayı, 6,9 ribaund ve 5,1 asist ortalamaları yakalamıştı.
Boston'da dokuz sezon birlikte oynayan ikili, 2024 NBA Finalleri'nde Dallas Mavericks'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.
Brown, o seride Finaller MVP'si seçilmişti.
Eski takım arkadaşları, takasın ardından ilk kez 10 Kasım'da Philadelphia'da karşı karşıya gelecek.
Brown, hafta içinde Tatum'a yönelik sosyal medya paylaşımını ise açıklamak istemedi.
Brown da Instagram üzerinden, sosyal medya dilinde bir ifadenin yalan olduğunu ima eden mavi şapka emojisiyle karşılık vermişti.
Tatum, cuma gecesi konuya ilişkin yaptığı açıklamada aralarında bir sorun olmadığını belirtti:
"Aramızda bir sorun yok. Mesele bu değil. Daha fazla takdir konuşulması gerekiyor.
Dramanın tıklanma ve izlenme getirdiğini anlıyorum ama ben bununla pek ilgilenmiyorum.
İnsanları hissettikleri nedeniyle suçlamıyorum. Herkesin kendi duyguları var ve hepimiz hayatımızda farklı şeyler yaşıyoruz."
Tatum, Brown ile konuşmaya açık olduğunu da söyledi.
Ancak kendisine bu açıklama sorulan Brown, görüşme konusunda istekli bir mesaj vermedi:
"İkimizin de önünde yapacak çok işi var.
Günün sonunda o, kendi takımı için yapması gerekenleri yapmalı. Ben de kendi takımım için üzerime düşeni yapmalıyım."
Brown, Tatum hakkında olumlu ifadeler kullanırken halkla ilişkiler ekibine de gönderme yaptı:
"Jayson harika bir insan. Dediğim gibi, harika bir ailesi var, müthiş bir basketbolcu, müthiş bir PR ekibi var.
Aramızda büyük bir kavga yok, ufak bir atışma diyelim."
Boston Celtics, yaz döneminde Brown'ı Paul George, iki birinci tur ve iki ikinci tur draft hakkı karşılığında Philadelphia'ya takas etmişti.
Brown, Tatum'ın aşil tendonu yırtığından toparlandığı geçtiğimiz sezon 28,7 sayı, 6,9 ribaund ve 5,1 asist ortalamaları yakalamıştı.
Boston'da dokuz sezon birlikte oynayan ikili, 2024 NBA Finalleri'nde Dallas Mavericks'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.
Brown, o seride Finaller MVP'si seçilmişti.
Eski takım arkadaşları, takasın ardından ilk kez 10 Kasım'da Philadelphia'da karşı karşıya gelecek.