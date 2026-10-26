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Ardon Jashari'den Luka Modric'e büyük övgü

Milan forması giyen Ardon Jashari, takım arkadaşı Luka Modric ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ekim 2026 15:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ardon Jashari'den Luka Modric'e büyük övgü
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Milan forması giyen Ardon Jashari, ligde Udinese'yi mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Udinese maçında orta sahada Luka Modric ile birlikte görev yapan Jashari, "Modric ile orta sahada ilk dakikadan itibaren ilk kez birlikte oynadın... şeklinde gelen hatırlatmanın ardından, "Evet, doğru, ilk dakikadan itibaren birlikte oynadığımız ilk maçtı. Benim için onunla oynamak büyük bir onur. Onun gibi bir şampiyonun yanında olmak insana inanılmaz bir güven ve rahatlık veriyor. Oyunu okuma şekli ve oyuna kattığı kaliteyle her zaman dikkat çekiyor; birbirimize çok iyi uyum sağladık ve umarım bu uyum gelecekte de devam eder." dedi.

Jashari, ligde sergiledikleri performansla ilgili, "Puan durumuna gelince, ligde yaptıklarımızdan memnunuz ancak sezon daha çok uzun. Şimdi yoğun ve çok önemli bir hafta bizi bekliyor. önce zorlu ve organize bir takım olan Bologna var, ardından da Inter ile oynayacağımız derbiye odaklanacağız. Her iki maça da büyük bir konsantrasyonla, gücümüzün farkında olarak ve kazanmaya devam etme arzusuyla çıkacağız." diye konuştu.



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