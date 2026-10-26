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Fenerbahçe'de iki isim ilk heyecanını yaşadı

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mason Greenwood ve Romelu Lukaku, Galatasaray derbisinde ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ekim 2026 22:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de iki isim ilk heyecanını yaşadı
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Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Mason Greenwood ve Romelu Lukaku, kariyerlerinde ilk kez sarı-lacivertli formayla Galatasaray derbisinde görev aldı.

Fenerbahçe'de Kojo Oppong da ilk derbi heyecanını yedek kulübesinde yaşadı.

İSMAİL KARTAL FUTBOLCULARINI TOPLADI

Karşılaşma öncesinde teknik direktör İsmail Kartal, bütün futbolcuları yanına çağırdı. Teknik heyetin tamamı ve maç kadrosunda bulunan oyuncular saha ortasında bir araya geldi.



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