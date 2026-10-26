Fenerbahçe'de iki isim ilk heyecanını yaşadı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de derbi öncesinde dikkat çeken anlar yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GREENWOOD VE LUKAKU İLK DERBİLERİNDE
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Mason Greenwood ve Romelu Lukaku, kariyerlerinde ilk kez sarı-lacivertli formayla Galatasaray derbisinde görev aldı.
Fenerbahçe'de Kojo Oppong da ilk derbi heyecanını yedek kulübesinde yaşadı.
İSMAİL KARTAL FUTBOLCULARINI TOPLADI
Karşılaşma öncesinde teknik direktör İsmail Kartal, bütün futbolcuları yanına çağırdı. Teknik heyetin tamamı ve maç kadrosunda bulunan oyuncular saha ortasında bir araya geldi.
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Mason Greenwood ve Romelu Lukaku, kariyerlerinde ilk kez sarı-lacivertli formayla Galatasaray derbisinde görev aldı.
Fenerbahçe'de Kojo Oppong da ilk derbi heyecanını yedek kulübesinde yaşadı.
İSMAİL KARTAL FUTBOLCULARINI TOPLADI
Karşılaşma öncesinde teknik direktör İsmail Kartal, bütün futbolcuları yanına çağırdı. Teknik heyetin tamamı ve maç kadrosunda bulunan oyuncular saha ortasında bir araya geldi.