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Ertuğrul Doğan'dan Rizespor'a teşekkür

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Çaykur Rizespor yönetimine misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ederken, Trabzon ve Rize arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarının her zaman korunması gerektiğini vurguladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Ekim 2026 23:11
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Ertuğrul Doğan'dan Rizespor'a teşekkür
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Çaykur Rizespor yönetimine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Doğan, yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Ali Zeki Saruhan başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, Trabzon ile Rize'nin rekabetin sahada kaldığı, dostluğun kazandığı iki kardeş şehir olduğunu belirtti.

Karadeniz insanının misafirperverliğinin, samimiyetinin ve dayanışmasının bir kez daha ortaya konulduğunu ifade eden Doğan, futbolda galibiyet ve mağlubiyetin doğal olduğunu ancak iki şehir arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarının her zaman daim olacağını vurguladı.

Doğan, bu güçlü bağları korumanın ve hiçbir şekilde zedelenmesine müsaade etmemenin ortak sorumluluk olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu vesileyle Çaykur Rizespor Kulübünün değerli başkanına ve tüm yöneticilerine bir kez daha teşekkür ediyor, Trabzon'da oynayacağımız karşılaşmada kendilerini aynı samimiyet, dostluk ve misafirperverlikle ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımızı ifade ediyorum."



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