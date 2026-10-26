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Sergen Yalçın, derbiyi tribünden takip etti!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini tribünden takip etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ekim 2026 21:52
Sergen Yalçın, derbiyi tribünden takip etti!
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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbiyi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın da yerinde izledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli takımın teknik patronu, Türk futbolunun iki ezeli rakibini karşı karşıya getiren mücadeleyi tribünden takip ederek futbolcuların performanslarını yakından gözlemledi.

Sergen Yalçın'ın, A Milli Takım'ın önümüzdeki dönemde oynayacağı karşılaşmalar öncesinde milli oyuncuların son durumlarını değerlendirmek amacıyla derbiyi yakından izledi.



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