Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbiyi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın da yerinde izledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli takımın teknik patronu, Türk futbolunun iki ezeli rakibini karşı karşıya getiren mücadeleyi tribünden takip ederek futbolcuların performanslarını yakından gözlemledi.
Sergen Yalçın'ın, A Milli Takım'ın önümüzdeki dönemde oynayacağı karşılaşmalar öncesinde milli oyuncuların son durumlarını değerlendirmek amacıyla derbiyi yakından izledi.
Sergen Yalçın'ın, A Milli Takım'ın önümüzdeki dönemde oynayacağı karşılaşmalar öncesinde milli oyuncuların son durumlarını değerlendirmek amacıyla derbiyi yakından izledi.
Sergen Yalçın, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yerinden takip ediyor. https://t.co/Kh8Djd0rUy
— Sporx (@sporx) October 26, 2026