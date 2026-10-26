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Mardin 1969 Spor, Manisa FK'yı devirdi!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Mardin 1969 Spor, sahasında ağırladığı Manisa FK'yı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip, aldığı kritik galibiyetle puanını 21'e yükselterek zirve takibini sürdürdü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Ekim 2026 22:46
Haber: Sporx.com
Mardin 1969 Spor, Manisa FK'yı devirdi!
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Mardin 1969 Spor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Mardin temsilcisi, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ev sahibi takım, 18. dakikada Uğur Adem Gezer'in golüyle 1-0 öne geçti. Manisa FK, 26. dakikada Julien Anziani'nin penaltıdan kaydettiği golle skora denge getirdi.

Mardin 1969 Spor, 44. dakikada Olarenwaju Kayode'nin attığı golle yeniden üstünlüğü ele geçirdi ve ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca Mardin temsilcisi, sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu.

MARDİN 1969 SPOR, 21 PUANA YÜKSELDİ

Bu galibiyetle puanını 21'e çıkaran Mardin 1969 Spor, ligde 5. sırada yer aldı ve üst sıralardaki takımları takibini sürdürdü.

Ligde zor günler geçiren Manisa FK ise 10 puanda kaldı ve 17. sırada yer aldı.



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