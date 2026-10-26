Fenerbahçe derbilerinde coşuyor: Victor Osimhen

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinde de sahneye çıktı. Nijeryalı futbolcu, mücadelenin 29. dakikasında fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı takımı öne geçirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FENERBAHÇE'YE ALTI MAÇTA DÖRT GOL



Fenerbahçe karşısında altıncı resmi maçına çıkan Osimhen, ezeli rakibine karşı dördüncü golünü kaydetti.



Derbi öncesinde sarı-lacivertlilere karşı dört Süper Lig ve bir Türkiye Kupası maçında görev alan yıldız futbolcunun üç golü bulunuyordu. Osimhen, bu gollerin ikisini Türkiye Kupası'nda, birini ise ligde atmıştı.



Nijeryalı santrafor, son golüyle Fenerbahçe karşısındaki lig golü sayısını da ikiye çıkardı.



LİGDE YEDİ MAÇ, YEDİ GOL



Osimhen, bu sezon Süper Lig'de çıktığı yedinci karşılaşmada yedinci kez gol sevinci yaşadı.



Sezona Çorum FK ve Erzurumspor karşısında attığı ikişer golle başlayan golcü oyuncu, Göztepe ve Başakşehir maçlarında da birer kez fileleri havalandırmıştı. Kasımpaşa ve Gençlerbirliği karşılaşmalarını gol atamadan tamamlayan Osimhen, Fenerbahçe derbisinde yeniden skor üretti.



AVRUPA'DA LILLE'E KARŞI GOL ATTI



Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki karşılaşmada görev alan Osimhen, bir gol kaydetti. Barcelona maçını gol atamadan tamamlayan Nijeryalı yıldız, Galatasaray'ın Lille'i deplasmanda 4-2 yendiği mücadelede fileleri havalandırdı.



Osimhen böylece, Fenerbahçe derbisinde attığı gol itibarıyla bu sezon lig ve Avrupa'daki toplam gol sayısını sekize yükseltti.



