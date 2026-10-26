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Galatasaray'da Batrakov'un ilk derbi heyecanı!

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak kariyerindeki ilk derbi heyecanını yaşadı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Ekim 2026 22:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Batrakov'un ilk derbi heyecanı!
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Batrakov
Batrakov
Galatasaray
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı ekipte dev mücadele öncesinde bazı futbolcular ilk derbi heyecanını yaşarken, gözler teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'de görev verdiği Aleksey Batrakov'a çevrildi.

BATRAKOV'UN İLK DERBİ HEYECANI

Galatasaray'da Rus futbolcu Aleksey Batrakov, ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde forma giydi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Batrakov, Türk futbolunun en önemli derbilerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında ilk kez sahaya çıktı.

5 FUTBOLCU YEDEKTE BEKLEDİ

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerinden Rafael Leao, Lesley Ugochukwu ve Deniz Gül ile geçmiş sezonlarda kadroda bulunan ancak daha önce derbi heyecanı yaşamayan Jankat Yılmaz ve Renato Nhaga da yedek kulübesinde görev bekledi.



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