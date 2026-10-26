Galatasaray'da Batrakov'un ilk derbi heyecanı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı ekipte dev mücadele öncesinde bazı futbolcular ilk derbi heyecanını yaşarken, gözler teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'de görev verdiği Aleksey Batrakov'a çevrildi.
BATRAKOV'UN İLK DERBİ HEYECANI
Galatasaray'da Rus futbolcu Aleksey Batrakov, ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde forma giydi.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Batrakov, Türk futbolunun en önemli derbilerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında ilk kez sahaya çıktı.
5 FUTBOLCU YEDEKTE BEKLEDİ
Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerinden Rafael Leao, Lesley Ugochukwu ve Deniz Gül ile geçmiş sezonlarda kadroda bulunan ancak daha önce derbi heyecanı yaşamayan Jankat Yılmaz ve Renato Nhaga da yedek kulübesinde görev bekledi.
BATRAKOV'UN İLK DERBİ HEYECANI
Galatasaray'da Rus futbolcu Aleksey Batrakov, ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde forma giydi.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Batrakov, Türk futbolunun en önemli derbilerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında ilk kez sahaya çıktı.
5 FUTBOLCU YEDEKTE BEKLEDİ
Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerinden Rafael Leao, Lesley Ugochukwu ve Deniz Gül ile geçmiş sezonlarda kadroda bulunan ancak daha önce derbi heyecanı yaşamayan Jankat Yılmaz ve Renato Nhaga da yedek kulübesinde görev bekledi.