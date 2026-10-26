Dün
BİTTİ
Rizespor
3
Trabzonspor
4
Dün
BİTTİ
Beşiktaş
2
Başakşehir
0
Dün
BİTTİ
Galatasaray
2
Fenerbahçe
1
Dün
BİTTİ
Mardin 1969 Spor
2
Manisa FK
1
CANLI
48'
Sevilla
1
Osasuna
0
CANLI
84'
PSG
2
Lyon
0

Galatasaray derbide penaltı bekledi! Karar devam

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin 67. dakikasında Aleksey Batrakov'un yerde kaldığı pozisyonda sarı-kırmızılı futbolcular penaltı bekledi ancak hakem Atilla Karaoğlan oyunu devam ettirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Ekim 2026 23:00
Galatasaray derbide penaltı bekledi! Karar devam
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dev derbinin 67. dakikasında Galatasaray'ın penaltı beklediği bir pozisyon yaşandı.

GALATASARAY'DAN PENALTI İTİRAZI

Sarı-kırmızılıların geliştirdiği atakta Mario Lemina'nın sol kanattan yaptığı ortayı arka direkte Victor Osimhen indirdi.

Penaltı noktası üzerinde topu soluna çekmek isteyen Aleksey Batrakov, Matteo Guendouzi ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı.

Galatasaraylı futbolcular bu pozisyonda penaltı beklerken, karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan oyunu devam ettirdi.



Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.