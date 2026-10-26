Galatasaray derbide penaltı bekledi! Karar devam

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dev derbinin 67. dakikasında Galatasaray'ın penaltı beklediği bir pozisyon yaşandı.
GALATASARAY'DAN PENALTI İTİRAZI
Sarı-kırmızılıların geliştirdiği atakta Mario Lemina'nın sol kanattan yaptığı ortayı arka direkte Victor Osimhen indirdi.
Penaltı noktası üzerinde topu soluna çekmek isteyen Aleksey Batrakov, Matteo Guendouzi ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı.
Galatasaraylı futbolcular bu pozisyonda penaltı beklerken, karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan oyunu devam ettirdi.
GALATASARAY'DAN PENALTI İTİRAZI
Sarı-kırmızılıların geliştirdiği atakta Mario Lemina'nın sol kanattan yaptığı ortayı arka direkte Victor Osimhen indirdi.
Penaltı noktası üzerinde topu soluna çekmek isteyen Aleksey Batrakov, Matteo Guendouzi ile girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı.
Galatasaraylı futbolcular bu pozisyonda penaltı beklerken, karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan oyunu devam ettirdi.