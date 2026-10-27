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Yunus Akgün: "Hocamıza verdiğimiz sözü tuttuk!"

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ekim 2026 00:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yunus Akgün: 'Hocamıza verdiğimiz sözü tuttuk!'
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı futbolcu Yunus Akgün, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek takım arkadaşlarını tebrik etti.

"HOCAMIZA VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK!"

Teknik direktör Okan Buruk'a verdikleri sözü yerine getirdiklerini ifade eden Yunus Akgün, şu ifadeleri kullandı:

"Çok mutluyuz. Hocamıza Lille ve Fenerbahçe galibiyetleri sözümüz vardı. Bunu yerine getirdik. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum."

"MÜTHİŞ ÜSTÜNLÜK SAĞLADIK"

Derbideki performanslarını değerlendiren milli futbolcu, karşılaşmanın büyük bölümünde üstün oynadıklarını söyledi.

Yunus Akgün, "Müthiş üstünlük sağladık. İlk yarıda pozisyon vermedik. İkinci yarıda farkı açabilirdik. Kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde çok zorlu maçlar var, onlara odaklanacağız." dedi.

"MAÇIN OYUNCUSU OSIMHEN'Dİ"

Fenerbahçe karşısında iki gol kaydeden Victor Osimhen'in performansını da değerlendiren Yunus Akgün, "Bence maçın oyuncusu Osimhen'di. İki gol attı." ifadelerini kullandı.



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