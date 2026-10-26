Italiano'dan Orkun Kökçü açıklaması! Dönüş tarihi belli oldu mu?

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir'i mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından sakat futbolcuların son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tedavisi devam eden Orkun Kökçü'nün sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini belirten Italiano, yıldız futbolcunun sahalara dönüşü konusunda temkinli konuştu.
"ORKUN'A ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"
Orkun Kökçü'nün takım için önemine dikkat çeken İtalyan teknik adam, "Orkun daha iyi. Dönüşü için kesin tarih veremem. Her geçen gün daha da iyi oluyor. Umarım en kısa sürede döner. Orkun'a çok ihtiyacımız var. Ona sahip olmamak güzel bir his değil." ifadelerini kullandı.
CERNY'NİN SAKATLIĞINDA SON DURUM
Başakşehir karşılaşmasında darbe alan Vaclav Cerny'nin durumuna da değinen Italiano, "Cerny bugün tendona yakın bir bölgeden darbe aldı ama bence büyük bir sıkıntısı yok." açıklamasında bulundu.
Böylece Italiano, Orkun Kökçü'nün dönüşü için net bir takvim paylaşmazken Cerny'nin sakatlığının ciddi olmadığını düşündüğünü belirtti.
"ORKUN'A ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"
Orkun Kökçü'nün takım için önemine dikkat çeken İtalyan teknik adam, "Orkun daha iyi. Dönüşü için kesin tarih veremem. Her geçen gün daha da iyi oluyor. Umarım en kısa sürede döner. Orkun'a çok ihtiyacımız var. Ona sahip olmamak güzel bir his değil." ifadelerini kullandı.
CERNY'NİN SAKATLIĞINDA SON DURUM
Başakşehir karşılaşmasında darbe alan Vaclav Cerny'nin durumuna da değinen Italiano, "Cerny bugün tendona yakın bir bölgeden darbe aldı ama bence büyük bir sıkıntısı yok." açıklamasında bulundu.
Böylece Italiano, Orkun Kökçü'nün dönüşü için net bir takvim paylaşmazken Cerny'nin sakatlığının ciddi olmadığını düşündüğünü belirtti.