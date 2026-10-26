Fenerbahçe'de derbiye 3 değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11'de değişiklikler yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tecrübeli teknik adam, Slavia Prag karşılaşmasında sakatlanan Nathan Ake'nin yerine Levent Mercan'ı sahaya sürdü.
Kerem Aktürkoğlu'nun yerine İrfan Can Kahveci'ye formayı veren Kartal, Vedat Muriqi'nin yerine ise Belçikalı forvet Romelu Lukaku'yu ilk 11'de başlattı.
ARCHIE BROWN SOL STOPERDE
Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin yokluğunda savunmada farklı bir tercih yapıldı.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 15 maçta da sol bekte görev yapan Archie Brown, Galatasaray derbisinde sol stoper olarak sahaya çıktı.
İngiliz futbolcu, daha önce Gent formasıyla 9, Lausanne formasıyla ise 15 karşılaşmada stoper pozisyonunda görev yapmıştı.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında kalede Ederson ile mücadele etti. Savunma hattında Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown ve Levent Mercan görev aldı.
Savunmanın önünde N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi forma giyerken hücum hattında İrfan Can Kahveci, Mason Greenwood ve Oğuz Aydın yer aldı. Sarı-lacivertlilerin gol umudu ise Romelu Lukaku oldu.
Kerem Aktürkoğlu'nun yerine İrfan Can Kahveci'ye formayı veren Kartal, Vedat Muriqi'nin yerine ise Belçikalı forvet Romelu Lukaku'yu ilk 11'de başlattı.
ARCHIE BROWN SOL STOPERDE
Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin yokluğunda savunmada farklı bir tercih yapıldı.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 15 maçta da sol bekte görev yapan Archie Brown, Galatasaray derbisinde sol stoper olarak sahaya çıktı.
İngiliz futbolcu, daha önce Gent formasıyla 9, Lausanne formasıyla ise 15 karşılaşmada stoper pozisyonunda görev yapmıştı.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında kalede Ederson ile mücadele etti. Savunma hattında Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown ve Levent Mercan görev aldı.
Savunmanın önünde N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi forma giyerken hücum hattında İrfan Can Kahveci, Mason Greenwood ve Oğuz Aydın yer aldı. Sarı-lacivertlilerin gol umudu ise Romelu Lukaku oldu.