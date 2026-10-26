Dün
BİTTİ
Rizespor
3
Trabzonspor
4
Dün
BİTTİ
Beşiktaş
2
Başakşehir
0
Dün
BİTTİ
Galatasaray
2
Fenerbahçe
1
Dün
BİTTİ
Mardin 1969 Spor
2
Manisa FK
1
CANLI
49'
Sevilla
1
Osasuna
0
CANLI
85'
PSG
2
Lyon
0

Okan Buruk'tan derbiye tek değişiklik!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde Lille maçına göre ilk 11'de tek değişiklik yaparak Gabriel Sara'nın yerine Mario Lemina'ya görev verdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Ekim 2026 22:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan derbiye tek değişiklik!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Lille maçının ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süper Lig'de geride kalan 8 müsabakada 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle 19 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, lider girdiği 9. haftada RAMS Park'ta Fenerbahçe ile karşılaştı.

Galatasaray, derbiye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Gabriel Sara, Leroy Sane, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Rafael Leao, Renato Nhaga ve Wilfried Singo yer aldı.

Geçen hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Fransa'nın Lille takımını 4-2 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Sara'yı yedeğe çekerken orta sahada defansif özellikleri daha yüksek olan Lemina'yı oynattı.

 



Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.