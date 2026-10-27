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Fransa'da ertelenen maçta PSG, Lyon'u devirdi!

Fransa'da yaşanan olaylar nedeniyle ertelenen karşılaşmada Paris Saint-Germain, sahasında Lyon'u 2-0 mağlup etti. İkinci yarıda bulduğu gollerle kazanan Paris ekibi, Ligue 1'de liderlik koltuğuna oturdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ekim 2026 01:19
Haber: Sporx.com
Fransa'da ertelenen maçta PSG, Lyon'u devirdi!
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Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain ile Lyon arasında pazar günü oynanması planlanan ancak ülkede yaşanan olaylar nedeniyle ertelenen karşılaşma, Parc des Princes'te oynandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Luis Enrique yönetimindeki PSG, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede PSG, 72. dakikada Senny Mayulu'nun yerine oyuna giren Mika Marcel Godts'un golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, 84. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mika Marcel Godts'un golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca PSG, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

PSG LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Bu galibiyetle puanını 17'ye yükselten Paris Saint-Germain, Ligue 1'de liderlik koltuğuna oturdu.

Lyon ise 14 puanda kaldı ve haftayı 5. sırada tamamladı.

*Ertelemenin nedeni: PSG-Lyon karşılaşması, Paris'te planlanan protestolar ve güvenlik endişeleri nedeniyle 25 Ekim Pazar gününden 26 Ekim Pazartesi gününe alınmıştı. Karar, Paris Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine Fransa Profesyonel Futbol Ligi tarafından verilmişti.



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