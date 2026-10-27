Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisinde dikkat çeken seri!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, ezeli rakibi karşısındaki yenilmezlik serisini sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile oynadığı son 5 Süper Lig derbisinden 3 galibiyet ve 2 beraberlik çıkardı.
FENERBAHÇE'YE 5 DERBİDİR YENİLMİYOR!
Galatasaray, Fenerbahçe karşısındaki son lig mağlubiyetini 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında yaşadı.
19 Mayıs 2024 tarihinde sahasında oynadığı karşılaşmayı 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından ezeli rakibine ligde mağlup olmadı.
Galatasaray, son derbide elde ettiği 2-1'lik galibiyetle Fenerbahçe karşısındaki yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti.
İÇ SAHADA 40 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ!
Galatasaray, Süper Lig'deki iç saha performansıyla da dikkat çekiyor.
Sarı-kırmızılı ekip, ligde taraftarı önünde oynadığı son 40 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.
Son iç saha yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe karşısında alan Galatasaray, bu tarihten sonra sahasında çıktığı lig maçlarında 32 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinde aldığı galibiyetle iç sahadaki yenilmezlik serisini devam ettirdi.
FENERBAHÇE'YE 5 DERBİDİR YENİLMİYOR!
Galatasaray, Fenerbahçe karşısındaki son lig mağlubiyetini 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında yaşadı.
19 Mayıs 2024 tarihinde sahasında oynadığı karşılaşmayı 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından ezeli rakibine ligde mağlup olmadı.
Galatasaray, son derbide elde ettiği 2-1'lik galibiyetle Fenerbahçe karşısındaki yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti.
İÇ SAHADA 40 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ!
Galatasaray, Süper Lig'deki iç saha performansıyla da dikkat çekiyor.
Sarı-kırmızılı ekip, ligde taraftarı önünde oynadığı son 40 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.
Son iç saha yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe karşısında alan Galatasaray, bu tarihten sonra sahasında çıktığı lig maçlarında 32 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinde aldığı galibiyetle iç sahadaki yenilmezlik serisini devam ettirdi.