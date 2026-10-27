Italiano ve Rıdvan'ın gol sevinci gündem oldu!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada Vincenzo Italiano ve Rıdvan Yılmaz'ın gol sevinci dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların 76. dakikada Hyeon-gyu Oh ile bulduğu golün ardından yaşanan anlar kameralara yansıdı.
OH KİLİDİ 76. DAKİKADA AÇTI
Başakşehir karşısında uzun süre gol arayan Beşiktaş, beklediği golü mücadelenin 76. dakikasında buldu.
Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh'un ağları havalandırmasıyla siyah-beyazlılar öne geçerken tribünlerde büyük sevinç yaşandı.
ITALIANO VE RIDVAN'IN SEVİNCİ GÜNDEM OLDU
Golün ardından teknik direktör Vincenzo Italiano ile Rıdvan Yılmaz'ın yaşadığı coşkulu sevinç dikkat çekti.
İkilinin kameralara yansıyan görüntüleri, karşılaşmanın ardından sosyal medyada paylaşılarak gündem oldu.
Beşiktaş'ın uzun süre aradığı golün ardından yaşanan bu anlar, mücadelenin öne çıkan görüntüleri arasında yer aldı.
Beşiktaş'ın Başakşehir karşısında 76. dakikada Hyeon-gyu Oh ile bulduğu golün ardından Vincenzo Italiano ve Rıdvan Yılmaz'ın yaşadığı sevinç dikkat çekti.
OH KİLİDİ 76. DAKİKADA AÇTI
Başakşehir karşısında uzun süre gol arayan Beşiktaş, beklediği golü mücadelenin 76. dakikasında buldu.
Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh'un ağları havalandırmasıyla siyah-beyazlılar öne geçerken tribünlerde büyük sevinç yaşandı.
ITALIANO VE RIDVAN'IN SEVİNCİ GÜNDEM OLDU
Golün ardından teknik direktör Vincenzo Italiano ile Rıdvan Yılmaz'ın yaşadığı coşkulu sevinç dikkat çekti.
İkilinin kameralara yansıyan görüntüleri, karşılaşmanın ardından sosyal medyada paylaşılarak gündem oldu.
Beşiktaş'ın uzun süre aradığı golün ardından yaşanan bu anlar, mücadelenin öne çıkan görüntüleri arasında yer aldı.
Beşiktaş'ın Başakşehir karşısında 76. dakikada Hyeon-gyu Oh ile bulduğu golün ardından Vincenzo Italiano ve Rıdvan Yılmaz'ın yaşadığı sevinç dikkat çekti.