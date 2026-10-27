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Fenerbahçe'de Greenwood hayal kırıklığı!

Fenerbahçe'nin sezon başında 39 milyon Euro'ya transfer ettiği Mason Greenwood, Galatasaray derbisinde etkisiz bir performans sergiledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ekim 2026 09:50
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Greenwood hayal kırıklığı!
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Mason Greenwood'un performansı beklentilerin altında kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulübün sezon başında 39 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu, derbide hücumda beklenen katkıyı sağlayamadı.

GREENWOOD DERBİDE ETKİSİZ KALDI

Galatasaray karşısında etkisiz bir görüntü sergileyen Mason Greenwood, mücadele boyunca yalnızca 22 kez topla buluştu.

İngiliz futbolcu, karşılaşmayı yüzde 67 pas isabetiyle tamamlarken girdiği 10 ikili mücadelenin 5'ini kaybetti.

Greenwood, hücumdaki performansıyla kendisinden beklenen etkiyi ortaya koyamadı.

18 MAÇTA 11 GOLE KATKI

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük beklentilerle transfer ettiği Mason Greenwood, bu sezon sarı-lacivertli formayla 18 resmi karşılaşmaya çıktı.

İngiliz futbolcu, söz konusu mücadelelerde 7 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek toplam 11 gole doğrudan katkı sağladı.

Greenwood'un Galatasaray derbisindeki performansı ise takımının hücumdaki üretkenlik sorunlarına çözüm olamadı.



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