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Esenler Erokspor, Yunanistan'da galibiyet peşinde!

FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu'nun 4. haftasında Esenler Erokspor, 28 Ekim Çarşamba günü Yunanistan temsilcisi Kolossos ile deplasmanda karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ekim 2026 13:54
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Esenler Erokspor, Yunanistan'da galibiyet peşinde!
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FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu'nun 4. haftasında Esenler Erokspor, 28 Ekim Çarşamba günü Yunanistan temsilcisi Kolossos'a konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rodos'taki Kallithea Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

ESENLER EROKSPOR 4'TE 4 PEŞİNDE!

Organizasyona başarılı bir başlangıç yapan Esenler Erokspor, C Grubu'nda oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

İstanbul temsilcisi, 3 galibiyetle liderlik koltuğunda bulunuyor.

Esenler Erokspor'un rakibi Kolossos ise grupta çıktığı 3 mücadelede 2 galibiyet elde ederek üçüncü sırada yer aldı.

İKİNCİ TUR İÇİN KRİTİK MÜCADELE

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda altışar takımdan oluşan 8 grupta mücadele eden ekiplerden ilk 2 sırayı alanlar, ikinci tura yükselmeye hak kazanacak.

C Grubu'nda zirvede bulunan Esenler Erokspor, Kolossos deplasmanından galibiyetle ayrılarak hem namağlup serisini hem de liderliğini sürdürmeyi amaçlıyor.



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