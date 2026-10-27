Beşiktaş maçında bulduğu küçük fırsattan Ballon d'Or'a!

Harry Kane için kariyerinin ilk yıllarında çizilen gelecek, Ballon d'Or'a uzanan bir başarı öyküsünü işaret etmiyordu. Tottenham'da fırsat bekleyen, kiralık gittiği takımlarda kendisine yer arayan genç futbolcu, yıllar içinde dünyanın en komple hücum oyuncularından birine dönüştü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz golcüyü zirveye taşıyan süreçte belirleyici olan, sahip olduğu yetenekleri her sezon yeni özelliklerle tamamlamasıydı.
BAŞLANGIÇTA YERİ BİLE NET DEĞİLDİ
Millwall, Norwich City ve Leicester City'deki kiralık dönemleri de onu doğrudan Tottenham'ın vazgeçilmezleri arasına taşımadı. Hatta 2012'de İngiltere 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda merkez orta sahada görev yaptığı karşılaşmalar oldu.
FOREST VE BEŞİKTAŞ MAÇLARI KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Mauricio Pochettino'nun 2014 yazında Tottenham'ın başına geçmesi de Kane'e hemen ilk 11'in kapısını açmadı. İngiliz futbolcu, sezon başlangıcında Emmanuel Adebayor ve Roberto Soldado'nun arkasındaydı.
Forma fırsatı bulduğunda ise golleriyle dengeleri değiştirdi. Nottingham Forest ve Beşiktaş karşısında fileleri havalandıran Kane, Asteras Tripolis maçındaki hat-trickiyle iddiasını güçlendirdi.
Asıl büyük çıkış 2015'in ilk aylarında geldi. Chelsea'ye iki gol atan Kane, ilk kez ilk 11'de başladığı Kuzey Londra derbisinde Arsenal ağlarını da iki kez sarsarak takımına galibiyeti getirdi.
GOL KRALLIKLARIYLA GELEN YÜKSELİŞ
Tekniğinin yanına fiziksel gücünü de ekleyen Kane, Premier Lig'in en etkili santrforlarından biri haline geldi.
2015-16 sezonunda 25, bir sonraki sezonda ise 29 golle ligde gol kralı oldu. Kulüp ve milli takım formalarıyla 2017 takvim yılında ulaştığı 56 gol, onu dünya futbolunun en üretken isimleri arasına yerleştirdi.
2018 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin kaptanlığını üstlenmesi, kariyerindeki sorumluluğu da büyüttü. Tunus karşısındaki galibiyet golü ve Kolombiya maçında penaltılardaki soğukkanlılığı, baskı altında da fark yaratabildiğini gösterdi.
MOURINHO DÖNEMİNDE OYUNU DEĞİŞTİ
Kane, gelişimini yalnızca daha fazla gol atmak üzerine kurmadı. Tottenham'daki son yıllarında geriye gelerek hücumları yönlendiren, savunma arkasına attığı paslarla takım arkadaşlarını pozisyona sokan bir oyuncuya dönüştü.
Jose Mourinho döneminde daha belirgin hale gelen bu özellik, İngiliz yıldızın santrfor kimliğine oyun kuruculuğunu da ekledi. Kane artık hem ceza sahasında bitiren hem de pozisyonu hazırlayan isimdi.
BAYERN'DE DE ÖĞRENMEYE DEVAM ETTİ
2023'te Bayern Münih'e transfer olan Kane, Almanya'da da oyununa yeni ayrıntılar katmayı sürdürdü. Penaltılardan kafa vuruşlarına, uzak mesafeli şutlardan zor açılardaki bitirişlere kadar genişleyen repertuvarı, onu savunmalar için çok yönlü bir tehdide dönüştürdü.
Ballon d'Or'la taçlanan bu yolculukta Kane'in en güçlü özelliği, ulaştığı seviyeyle yetinmemesi oldu. Tottenham'da forma bekleyen genç oyuncudan dünyanın en iyisine uzanan hikâyesini, yıllar boyunca koruduğu gelişme isteği şekillendirdi.
BAŞLANGIÇTA YERİ BİLE NET DEĞİLDİ
Millwall, Norwich City ve Leicester City'deki kiralık dönemleri de onu doğrudan Tottenham'ın vazgeçilmezleri arasına taşımadı. Hatta 2012'de İngiltere 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda merkez orta sahada görev yaptığı karşılaşmalar oldu.
FOREST VE BEŞİKTAŞ MAÇLARI KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Mauricio Pochettino'nun 2014 yazında Tottenham'ın başına geçmesi de Kane'e hemen ilk 11'in kapısını açmadı. İngiliz futbolcu, sezon başlangıcında Emmanuel Adebayor ve Roberto Soldado'nun arkasındaydı.
Forma fırsatı bulduğunda ise golleriyle dengeleri değiştirdi. Nottingham Forest ve Beşiktaş karşısında fileleri havalandıran Kane, Asteras Tripolis maçındaki hat-trickiyle iddiasını güçlendirdi.
Asıl büyük çıkış 2015'in ilk aylarında geldi. Chelsea'ye iki gol atan Kane, ilk kez ilk 11'de başladığı Kuzey Londra derbisinde Arsenal ağlarını da iki kez sarsarak takımına galibiyeti getirdi.
GOL KRALLIKLARIYLA GELEN YÜKSELİŞ
Tekniğinin yanına fiziksel gücünü de ekleyen Kane, Premier Lig'in en etkili santrforlarından biri haline geldi.
2015-16 sezonunda 25, bir sonraki sezonda ise 29 golle ligde gol kralı oldu. Kulüp ve milli takım formalarıyla 2017 takvim yılında ulaştığı 56 gol, onu dünya futbolunun en üretken isimleri arasına yerleştirdi.
2018 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin kaptanlığını üstlenmesi, kariyerindeki sorumluluğu da büyüttü. Tunus karşısındaki galibiyet golü ve Kolombiya maçında penaltılardaki soğukkanlılığı, baskı altında da fark yaratabildiğini gösterdi.
MOURINHO DÖNEMİNDE OYUNU DEĞİŞTİ
Kane, gelişimini yalnızca daha fazla gol atmak üzerine kurmadı. Tottenham'daki son yıllarında geriye gelerek hücumları yönlendiren, savunma arkasına attığı paslarla takım arkadaşlarını pozisyona sokan bir oyuncuya dönüştü.
Jose Mourinho döneminde daha belirgin hale gelen bu özellik, İngiliz yıldızın santrfor kimliğine oyun kuruculuğunu da ekledi. Kane artık hem ceza sahasında bitiren hem de pozisyonu hazırlayan isimdi.
BAYERN'DE DE ÖĞRENMEYE DEVAM ETTİ
2023'te Bayern Münih'e transfer olan Kane, Almanya'da da oyununa yeni ayrıntılar katmayı sürdürdü. Penaltılardan kafa vuruşlarına, uzak mesafeli şutlardan zor açılardaki bitirişlere kadar genişleyen repertuvarı, onu savunmalar için çok yönlü bir tehdide dönüştürdü.
Ballon d'Or'la taçlanan bu yolculukta Kane'in en güçlü özelliği, ulaştığı seviyeyle yetinmemesi oldu. Tottenham'da forma bekleyen genç oyuncudan dünyanın en iyisine uzanan hikâyesini, yıllar boyunca koruduğu gelişme isteği şekillendirdi.