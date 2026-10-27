Fenerbahçe Tarfin, liderliğini korumak istiyor!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nun 3. haftasında Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, 28 Ekim Çarşamba günü Fransa temsilcisi Flammes Carolo Basket ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
FENERBAHÇE TARFİN 3'TE 3 PEŞİNDE!
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde sezona iki galibiyetle başlayan Fenerbahçe Tarfin, dört takımın yer aldığı C Grubu'nda liderlik koltuğunda bulunuyor.
Sarı-lacivertli ekip, Flammes Carolo Basket karşısında üçüncü galibiyetini elde ederek gruptaki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.
İKİ NAMAĞLUP TAKIM KARŞI KARŞIYA!
Fenerbahçe'nin rakibi Flammes Carolo Basket de organizasyonda oynadığı ilk iki karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Fransa temsilcisi, averajla sarı-lacivertlilerin ardından ikinci sırada yer alıyor.
İki takımın karşılaşması, C Grubu'nun namağlup ekiplerini karşı karşıya getirecek.
FENERBAHÇE TARFİN 3'TE 3 PEŞİNDE!
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde sezona iki galibiyetle başlayan Fenerbahçe Tarfin, dört takımın yer aldığı C Grubu'nda liderlik koltuğunda bulunuyor.
Sarı-lacivertli ekip, Flammes Carolo Basket karşısında üçüncü galibiyetini elde ederek gruptaki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.
İKİ NAMAĞLUP TAKIM KARŞI KARŞIYA!
Fenerbahçe'nin rakibi Flammes Carolo Basket de organizasyonda oynadığı ilk iki karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Fransa temsilcisi, averajla sarı-lacivertlilerin ardından ikinci sırada yer alıyor.
İki takımın karşılaşması, C Grubu'nun namağlup ekiplerini karşı karşıya getirecek.