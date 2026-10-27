2009-2014 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Cristian Baroni, hayatında yaşadığı zorluklara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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2018'den bu yana gayrimenkullerini kaybettiğini söyleyen Baroni, bu sürecin kendisini yalnızca ekonomik açıdan etkilemediğini, özgüveninin de zarar gördüğünü ifade etti.
"EMEKLERİMLE KAZANDIĞIM BİR YERİ KAYBETTİM"
Son olarak büyük çabalarla aldığı ilk dairelerden birini kaybettiğini açıklayan eski futbolcu, "Bu hafta, büyük emek vererek satın aldığım ilk dairelerden birini kaybettim. Emeklerimle kazandığım bir yeri kaybettim." dedi.
Yaşadıklarını acınmak için paylaşmadığını belirten Baroni, sağlığından ve inancından güç aldığını dile getirdi.
"MÜCADELEME SAYGI DUYMALARINI İSTİYORUM"
Hayatını yeniden kurma kararlılığını vurgulayan Brezilyalı isim, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Acıma istemiyorum, devam etmek için güç istiyorum. Bana acımalarını istemiyorum, mücadeleme saygı duymalarını istiyorum. Çünkü sağlığım, inancım ve peşinden koşma isteğim olduğu sürece, yazacak daha çok hikâyem var."
Zorluklara rağmen umudunu koruduğunu ifade eden Baroni, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Çok şey kaybettim ama hâlâ buradayım. Ayakta, Tanrı'nın öncülüğünde ve gerektiği kadar yeniden başlamaya hazırım."
Cristian Baroni: "Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum"
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni, 2018'den bu yana yaşadığı maddi kayıpları anlattı. Büyük emeklerle satın aldığı ilk dairelerden birini daha kaybettiğini belirten Brezilyalı isim, mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.
2009-2014 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Cristian Baroni, hayatında yaşadığı zorluklara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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İŞARETLE
2018'den bu yana gayrimenkullerini kaybettiğini söyleyen Baroni, bu sürecin kendisini yalnızca ekonomik açıdan etkilemediğini, özgüveninin de zarar gördüğünü ifade etti.
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